الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة لحماية النشء والشباب من مخاطر البيئة الرقمية

اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة آليات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، ووضع إطار عمل لحماية الأطفال على الإنترنت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً هاماً لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمنصات و الألعاب الإلكترونية ، وذلك بهدف حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية .

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والإعلام، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الوطنية والقومية المعنية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في صياغة التشريعات اللازمة لدعم حماية الشباب والنشء من المخاطر الرقمية، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة. وأشار إلى أهمية هذا الملف، مؤكداً على أنه سبق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذه القضية الهامة.

كما تناول الاجتماع أيضاً قضايا أخرى ذات أولوية، حيث أكد رئيس الوزراء على قرب الانتهاء من عدد من التشريعات التي كلف بها الرئيس، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت. وأوضح أن هذه القوانين تهدف إلى معالجة المشاكل القائمة وتقديم حلول جذرية. وأكد أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع لمتابعة هذه المشاريع والوقوف على آخر المستجدات.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية للتعامل مع تكليفات الرئيس، والتي تركز على المعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الإلكترونية وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى التصدي لتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية. كما تم بحث الإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، والتعامل مع الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى جاهدة للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة لهذا الملف، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية النشء والشباب، باعتبارهم عماد المجتمع ومستقبله. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس الأهمية القصوى لهذا الملف وتأثيره المباشر على الأمن القومي.

تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، والذي يشمل تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، مثل آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى، لضمان بيئة آمنة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال توفير تقارير دورية، واستقبال شكاوى المستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل حملات التوعية داخل المنصات.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن هذا الإطار يتضمن أيضاً تطبيق عدد من الحلول التقنية المبتكرة، مثل إطلاق 'شريحة الطفل' بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكماً أبوياً وتقييداً لمنصات التواصل، وذلك قبل 30 يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على آلية 'التحكم في الإنترنت الثابت'، والتي تهدف إلى توفير حلول لتصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من مسودة القانون المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، حتى يتسنى مشاركتها مع الجهات المعنية وإخراج مشروع قانون متكامل يحقق الأهداف المرجوة.





