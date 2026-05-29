الحكومة اللاتفية الجديدة تتعهد بحل أزمة الطائرات المسيّرة وتعزيز الدفاع الجوي

تشكّلت حكومة لاتفية جديدة بقيادة أندريس كولبرجس بعد سقوط سابقة بسبب اختراق طائرات مسيّرة، وتعلن عن أولوية تعزيز الدفاعات الجوية وتعيين وزير دفاع جديد لمواجهة التهديدات قبل الانتخابات المقبلة.

تولت الحكومة اللاتفية الجديدة مهامها في العاصمة ريجا مع تعهد واضح بالتصدي لأزمة الطائرات المسيّرة التي أسهمت في إسقاط الحكومة السابقة. وقع إئتلاف يضم أربعة أحزاب، بقيادة رئيس الوزراء المكلف أندريس كولبرجس، اتفاقاً لتشكيل الحكومة يوم الخميس الماضي، وهو الآن ينتظر تصويت الثقة في البرلمان.

يأتي هذا بعد انهيار الحكومة السابقة قبل أسبوعين نتيجة لتداعيات سياسية ارتبطت باختراق طائرات مسيّرة يُعتقد ارتباطها بالحرب الروسية في أوكرانيا، وقد نقلت مجلة بولتيكو الأوروبية هذه التفاصيل. أشارت وزيرة الخارجية بايبا برازه إلى أن جميع الأطراف المتفاوضة اتفقت على أن تعزيز الدفاعات الجوية والقدرات المضادة للطائرات المسيّرة هو الأولوية الأكثر إلحاحاً، مؤكدة أن قضايا الأمن والدفاع ستشكل محور برنامج الحكومة الجديدة.

تتزامن هذه التطورات مع توتر متصاعد في جناح الناتو الشرقي، بعد أن شهدت لاتفيا هذا الشهر وقوع حادثتين لسقوط طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي الروسية قرب منشآت نفطية، مما أثار مخاوف متزايدة حول قدرة الدولة على رصد التهديدات الجوية والتعامل معها بفعالية. تتهم أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي روسيا بتحويل مسار الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيد المدى نحو أجواء دول الحلف، وسجّلت حوادث مماثلة في ليتوانيا وإستونيا.

في إطار إعادة تكوين الجهاز الأمني، تم تعيين العقيد رايفيس ميلنيس وزيراً للدفاع، وهو ضابط عسكري سابق خدم ممثلاً عسكرياً لاتفياً في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة العملياتية للأزمة. صرّحت برازه أن الوزير الجديد سيعطي أولوية للدمج السريع لدروس ساحة المعركة في أوكرانيا ضمن منظومة الدفاع اللاتفية، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة، الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، يسعى إئتلاف الحكومة الجديدة إلى استعادة ثقة الرأي العام، بينما دعا مسؤولون إلى تطوير أنظمة الإنذار والإنذار المبكر، محذرين من أن ضعف الاستعداد يشكل أحد أبرز التحديات الحالية. أشار أحد النواب الأوروبيين إلى أن الطائرات المسيّرة أصبحت تهديداً لا يمكن إيقافه كلياً، داعياً إلى تحسين الجاهزية والتعامل معه بصورة أفضل، بينما دعا آخرون إلى مصارحة المواطنين بحقيقة الخطر والاستعداد له.

يجدر بالذكر أن الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر تفرض ضغوطاً زمنية على الحكومة الجديدة، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ إصلاحات واسعة، وتقتصر الجهود ربما على تحسينات تدريجية في أنظمة الإنذار وصفقات الدفاع الجوي طويلة الأمد. بحسب المحللين، فإن الأزمة التي أدت إلى سقوط الحكومة السابقة لا تبدو قابلة للحلول النهائية في المدى القريب، بل ستظل تحدياً مستمراً للحكومة المقبلة في إدارة المخاطر قبل الانتخابات المقبلة





الدفاع الجوي الطائرات المسيّرة لاتفيا حكومة جديدة الأمن

