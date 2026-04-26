الحكومة المصرية تلغي قرار غلق المحال وتستعرض نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

إلغاء قرار غلق المحال التجارية والمطاعم في مصر استجابة لمطالب القطاع الخاص، واستعراض نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتطورات أخرى حول الأزمة الإقليمية وملف الأراضي.

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ال مصر ي، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة ال مصر ية تواصل جهودها لمواجهة التحديات ال اقتصاد ية المتزايدة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.

جاء ذلك خلال تصريحات له على قناة إكسترا نيوز، عقب اجتماع اللجنة المختصة التي بحثت في التقييمات المتعلقة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة. وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول بشكل مفصل تداعيات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى انعكاساتها على تقديرات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة لنتائج إجراءات الترشيد التي تم تطبيقها مؤخرًا، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن قرار إلغاء العمل بقرار تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة قبل تطبيق إجراءات الترشيد. وأوضح أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص، وخاصة القطاع السياحي، الذي أثار مخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة على النشاط الاقتصادي. وأكد الحمصاني أن الإلغاء تم بشكل كامل وموضوعي، بناءً على تقييم دقيق لنتائج إجراءات الترشيد، وأن الحكومة تدرك أهمية دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن باقي قرارات الترشيد الأخرى لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة. وأشار إلى أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، وتستعد لاتخاذ أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية.

من جهة أخرى، أفادت الأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد استعرض مع وزير التخطيط والالتزام بالإصلاح الإداري نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين. وتناولت المناقشات أبرز القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كما تم بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والفرص المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

وفي تطور آخر، ذكرت تقارير إخبارية أن الدبلوماسي الإيراني، عراقجي، سيتوجه إلى باكستان لنقل شروط إيران لإنهاء الحرب. وفيما يتعلق بملف الأراضي، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ تابعة لشركة مصر الجديدة بمساحة تقدر بـ 13 مليار جنيه مصري غير مدرجة ضمن المخزون الرسمي للشركة. ويجري حاليًا التحقيق في هذه المخالفة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها بالشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وتعمل على تعزيز الرقابة المالية والإدارية لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين





