الحكومة المصرية تطلق استراتيجية عاجلة لتعزيز النمو السياحي بعد استقبال 5.6 مليون زائر في الربع الأول من 2026

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن وصول عدد السياح إلى مصر في الربع الأول من عام 2026 إلى 5.6 مليون سائح، مؤكداً على اتخاذ إجراءات تحفيزية وتنسيق مكثف بين وزارتي السياحة والطيران لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات العالمية وضمان تخطي أرقام العام الماضي.

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لأداء القطاعات الحيوية في الدولة المصرية، صرح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بآخر المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد سلسلة من المباحثات المكثفة مع وزيري السياحة والطيران المدني لبحث السبل الكفيلة بضمان استمرار وتيرة النمو الإيجابي التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة. وقد استعرض وزير السياحة خلال هذا الاجتماع البيانات الإحصائية الدقيقة لتدفقات السياح خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، حيث كشفت الأرقام عن وصول عدد السائحين إلى 5.6 مليون سائح، وهو مؤشر قوي يعكس جاذبية المقاصد السياحية المصرية وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم رغم التحديات المحيطة.

وأكد مدبولي أن هذا المعدل من النمو كان سيقود الدولة بكل تأكيد إلى كسر الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي، والتي بلغت نحو 19 مليون سائح، لولا التداعيات السلبية الناجمة عن النزاعات والحروب الحالية التي تؤثر على حركة السفر العالمية وتلقي بظلالها على قرارات السياح في اختيار وجهاتهم. وفي سياق رده على تساؤلات الصحافة، وتحديداً سؤال الزميلة أسماء زايد من جريدة الوطن، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك تماماً حجم المخاطر التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية الراهنة على تدفقات السياحة، ولذلك فإن العمل جارٍ حالياً على صياغة وتطبيق آليات وإجراءات تحفيزية مبتكرة تهدف إلى امتصاص هذه الصدمات وتقليل آثارها السلبية.

وأوضح أن الحكومة تتابع بدقة متناهية كافة التطورات في القطاع السياحي خلال الفترة الحالية، وذلك تمهيداً للاستعداد الأمثل للأشهر القادمة التي تشهد عادةً ذروة النشاط السياحي. كما لفت مدبولي إلى أن الدولة لم تغفل عن المطالب والمقترحات التي تقدمت بها مجموعة من الشركات العاملة في تنظيم الرحلات السياحية والشركات الفندقية، حيث تعمل الحكومة حالياً على دراسة هذه المطالب وتلبيتها بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي المفتاح الحقيقي لتحقيق طفرة سياحية مستدامة.

وعلى صعيد متصل، شدد رئيس الوزراء على أن النجاح في القطاع السياحي يرتبط ارتباطاً عضوياً ووثيقاً بقطاع الطيران، حيث أن سهولة الوصول إلى المقاصد السياحية وتوفر الرحلات الجوية يمثلان العامل الحاسم في زيادة أعداد الزائرين. ومن هذا المنطلق، يتابع مجلس الوزراء بشكل مباشر مع وزير الطيران المدني كافة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الشركات الوطنية لتعزيز شبكة رحلاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق جديدة.

ولم يقتصر الأمر على الشركات الوطنية فحسب، بل امتد ليشمل جهوداً حثيثة لتشجيع شركات الطيران الأجنبية على الاستمرار في تنظيم رحلاتها إلى مصر والعمل على زيادة عدد الرحلات بدلاً من تقليصها أو إلغائها، كما حدث في بعض الدول الأخرى التي تضررت من الأزمات العالمية. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه تمت الموافقة بالأمس على حزمة من الإجراءات التنفيذية التي ستبدأ وزارتا السياحة والطيران في تطبيقها فوراً، بهدف توفير بيئة جاذبة لشركات الطيران العالمية وضمان تدفق السياح بسلاسة، وهو ما سيسهم في النهاية في استعادة الزخم السياحي وتحقيق المستهدفات الطموحة للدولة المصرية في مجال جذب السياحة الوافدة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة





