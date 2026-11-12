الحفني يعلن استراتيجية تطوير الطيران المدني المصري لمواءمة مصر 2030

وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني يكشف عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كمركز نقل جوي إقليمي بحلول 2030.

أعلن الدكتور سامح الحفني ، وزير الطيران المدني، عن انطلاق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني المصري، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030. يأتي هذا الإعلان في ظل النمو المتزايد باستمرار في حركة السفر والسياحة، مما يستدعي ضرورة مواكبة هذا الارتفاع المطرد في أعداد المسافرين.

محاور تطوير البنية التحتية للمطارات

يوضح الدكتور سامح الحفني أن المرحلة القادمة من خطط الوزارة تركز بشكل أساسي على رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز التنافسية العالمية لقطاع الطيران المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي بارز لحركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

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وأكد الدكتور سامح الحفني خلال لقائه بمحرري شؤون الطيران بأن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تبدأ بتحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات بشكل مستمر. كما تشمل الخطة مواصلة تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتحسين سلاسة الحركة الجوية.

تجديد أساطيل مصر للطيران وإير كايرو

فيما يخص شركات الطيران الوطنية، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية مواصلة تحديث أساطيل شركتي مصر للطيران وإير كايرو. يهدف هذا التجديد إلى تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية للشركتين، ودعم خططهما الطموحة للتوسع في شبكة الخطوط الجوية المحلية والدولية.

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أضاف وزير الطيران المدني أن هذا التحديث يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى أسواق ووجهات دولية مختلفة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. يأتي ذلك بهدف جذب المزيد من الركاب وتلبية متطلبات السوق العالمية المتغيرة بسرعة.

التحول الرقمي والاستدامة البيئية

يؤكد الدكتور سامح الحفني أن التحول الرقمي يمثل محورًا حيويًا في خطة تطوير القطاع من خلال التوسع في تطبيق الأنظمة الذكية. تعمل الوزارة على تحديث البنية التكنولوجية وتعزيز تأمين نظم المعلومات لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الاستدامة البيئية تحظى باهتمام متزايد ضمن استراتيجية الوزارة، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. تعمل الوزارة على تطبيق الحلول التكنولوجية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بما يتماشى مع التوجهات الدولية لصناعة الطيران نحو تحقيق التنمية المستدامة.

إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات

في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، أشار وزير الطيران المدني إلى استكمال الإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير عدد من المطارات المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، بما يدعم كفاءة الإدارة والتشغيل ويرفع مستويات الأداء.

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أكد الدكتور سامح الحفني أن تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة التدريب يُعدان ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير. يتم تأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية لضمان استدامة كفاءة الأداء في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني المصري خلال السنوات المقبلة.