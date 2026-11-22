الخبيرة جيهان جادو تكشف عن تفاصيل التقرير الفرنسي الذي رصد ارتباطات جماعات الإخوان بمساجد ومدارس في فرنسا، مسلطة الضوء على المخاوف الأمنية والسياسية المتصاعدة.

كشفت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، عن تفاصيل دقيقة في التقرير الفرنسي الأخير الذي كشف عن ارتباطات واسعة النطاق بين جماعات الإخوان الإرهابية والكيانات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن التقرير اعتمد على إحصائيات وأدلة قاطعة تكشف عن وجود روابط رغم محاولات إنكار تلك العلاقة من قبل الأطراف المعنية.

أكدت جادو خلال مداخلة إعلامية أن الدولة الفرنسية توصلت إلى هذه النتائج من خلال إعداد تقارير مفصلة تعتمد على أدلة مادية وبيانات رقمية دقيقة. وشددت على أن هذه البيانات ليست مجرد توقعات، بل هي حقائق مؤكدة تدعمها وقائع ميدانية وإدارية موثقة.

Also read «أبطال من ذهب».. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن قوات «كمين أبو عطوة»

الأرقام التفصيلية للكيانات المرتبطة

قالت الخبيرة السياسية إن الأرقام التي وردت في التقرير الفرنسي تشير إلى وجود شبكة واسعة من المؤسسات التي تديرها الجماعة. وتشمل هذه الشبكة 139 مسجدًا و280 جمعية خيرية بالإضافة إلى 21 مدرسة تضم نحو 40 ألف تلميذ.

أوضحت جادو أن هذه الكيانات تعمل بنشاط على نشر أفكارها بين الشباب الفرنسي وغرس معتقدات تعتبرها سلبية ومدمرة للنسيج الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه المؤسسات استغلت فترات الانتخابات لتقديم الدعم المادي والمجتمعي للمهاجرين والمسلمين المقيمين على الأراضي الفرنسية.

Advertisement

الاختراق المؤسسي وتأثيرات على الجامعات

ذكرت المحللة السياسية أن الجماعة تمكنت من اختراق الأوساط الجامعية في فرنسا من خلال استهداف الشباب وكسب تأييدهم. وأوضحت أن الدعم امتد إلى مساندة بعض المرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات لضمان نفوذ واسع داخل المؤسسات التعليمية.

ولفتت جادو إلى وجود إحصائيات تشير إلى وصول بعض المنتمين لهذه الشبكات إلى مناصب في المحليات. وعبرت عن قلقها إزاء اعتبار ذلك تهديدًا للقيم والمبادئ الأساسية للدولة الفرنسية، مؤكدة أهمية الحذر من هذا التوسع.

مجلس مسلمي أوروبا وروابط القيادة

أشار التقرير الفرنسي أيضًا إلى ارتباط مجلس مسلمي أوروبا بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، معتبرًا إياه المظلة الأوروبية للجماعة. وبيّن أن العلاقة بين الطرفين ثابتة من خلال قيادات تشغل عضوية مجالس الشورى لدى الجانبين.

تساءلت جادو عن سبب استغراق فرنسا وقتًا طويلًا قبل الاعتراف بخطورة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن مصر حذرت السلطات الفرنسية أكثر من مرة من هذه المسألة، وأن صدور تقرير بهذا الحجم دليل على وجود أدلة حاسمة.

Advertisement

التحذيرات المصرية والفهم القانوني

شددت الخبيرة السياسية على أن فرنسا دولة قانون تتعامل من خلال القضاء والمؤسسات القانونية الرسمية. وأكدت أن إعلانها وجود خطورة يعني أنها توصلت إلى أدلة لا تقبل اللبس تدعم ما ورد في تقاريرها الرسمية.

في السياق نفسه، أكد منير أديب أن مخاوف أوروبا من الجماعة تحولت إلى حقائق ملموسة. وأشار إلى أن مصر واجهت التنظيم مبكرًا مقارنة بالدول الأوروبية، مما جعل التحذيرات المصرية أكثر دقة وفائدة.

التمييز بين الإسلام والتطرف

أكدت جادو ضرورة التمييز بين الإسلام الوسطي والإسلام المتشدد الذي يدعو إلى الإرهاب والعنف. وهيئة الإسلام الوسطي هي التي تعزز قيم التسامح، بينما يرفض المتشددون قيم المجتمع ويستخدمون الدين لتحقيق أهداف سياسية.

أوضحت أن المجتمع الفرنسي لا يفرق بين المسيحي والمسلم واليهودي طالما يحافظ كل شخص على دينه وقيمه. وأشارت إلى أن القانون الفرنسي يكفل حرية اعتناق الأديان، مما يجعل فرنسا بلدًا يعترف بالحريات الدينية.