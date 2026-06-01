الخارجية الألمانية تدعو لوقف التصعيد في لبنان وتحذر من تبعات النزوح

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار التقدم الإسرائيلي في جنوب لبنان، داعياً إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار. وأكد خلال زيارته للأمم المتحدة أن العمليات العسكرية يجب أن تحمي المدنيين، وأن تعزيز الدولة اللبنانية هو مفتاح الاستقرار، مشيداً بالمفاوضات الجارية في واشنطن كقناة سلمية.

تعليقاً على التطورات الميدانية في المنطقة، صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن استمرار التقدم ال إسرائيل ي في جنوب لبنان يثير قلقاً شديداً، داعياً إسرائيل و حزب الله إلى الالتزام الفوري ب وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وأكد فاديفول، خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تراعي حماية المدنيين والبنية التحتية، محذراً من أن أي تصعيد إضافي سيعمق الأزمة ويؤدي إلى موجات جديدة من النزوح داخل لبنان. كما أعرب عن فهمه للمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، لكنه شدد على أن معاناة المدنيين وتحويل مناطق من لبنان إلى مناطق غير صالحة للسكن لن يعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وركز فاديفول على ضرورة تعزيز الدولة اللبنانية وممارسة سيطرتها الكاملة على أراضي البلاد، مطالباً الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات حازمة ضد حزب الله. ووصف المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، والتي ستشهد جولة جديدة، بأنها القناة الصحيحة لتحقيق التقدم، مشددا على وجوب ألا يقوض حزب الله هذا المسار السلمي.





ألمانيا إسرائيل لبنان حزب الله وقف إطلاق النار النزوح الدولة اللبنانية المفاوضات الأمم المتحدة

