الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وكيانات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أفرادا وكيانات متهمة بدعم أنشطة إيرانية. تأتي العقوبات ضمن سياسة الضغوط الاقتصادية الأمريكية وتصاعد التوتر بين البلدين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، يوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة ب إيران ، وذلك في إطار سياسة الضغوط الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد طهران.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً على خلفية الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية. وتستهدف العقوبات الجديدة أفراداً وكيانات وشبكات أعمال تتهمها الولايات المتحدة بالمساهمة في دعم أنشطة إيرانية تعتبرها واشنطن مهددة للاستقرار الإقليمي أو مرتبطة ببرامج عسكرية ومالية خاضعة للعقوبات الأمريكية. وتشمل الإجراءات تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ومنع الأشخاص والشركات الأمريكية من إجراء تعاملات مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه العقوبات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تقليص مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران في دعم أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية. وأكدت وزارة الخزانة أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية للضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها والامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي والقضايا الأمنية الإقليمية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وسعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قوائم العقوبات لتشمل مئات الأفراد والشركات والسفن والمؤسسات المالية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة منفردة تفرض عقوبات على إيران، وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تستهدف الحكومة الإيرانية وشبكاتها المالية. وفي المقابل، دأبت الحكومة الإيرانية على رفض هذه العقوبات، معتبرة أنها إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد طهران أن العقوبات لم تنجح في تغيير سياساتها الاستراتيجية، بينما تتهم واشنطن باستخدام الضغوط الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

ويرى محللون أن تأثير العقوبات يعتمد إلى حد كبير على مدى التزام الدول والشركات الدولية بتنفيذها، فضلاً عن قدرة إيران على إيجاد قنوات تجارية ومالية بديلة. ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لاحتواء التوتر بين الجانبين، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد السياسي والعسكري إلى تقويض فرص استئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن الملف النووي والأمن الإقليمي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها المرجوة حتى الآن، حيث تواصل إيران تطوير قدراتها النووية والصاروخية، كما تواصل دعم حلفائها في المنطقة. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى فعالية العقوبات كأداة لتغيير السلوك الإيراني، خاصة مع استمرار الخلافات بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني





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