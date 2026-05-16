الخطة المعدة للتركيز على الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا خلال الامتحانات الثانوية لعام 2026

تم تصميم امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا strongspan style="color: rgb(51, 51, 51);"span style="font-weight: bold;"span style="font-size: 15px;" الفرصة الأولى/span/span/strong و بشكل خاص للطلاب ذوي الكفاءة العالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تتضمن هذه الخطة تحديد جدول امتحانات لمدة شهرين بدءا من السبت 16 مايو 2026 حتى السبت 20 يونيو 2026.

تنطلق اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026 ، امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الأولىلطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2026الفرصة الأولىلطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مؤكدة ما يلي : السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية الثلاثاء 20 مايو : اختبار الاستعدard للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء) الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء) الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء ) السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) الاثنين 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية) السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)





