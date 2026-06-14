الخطة الكاملة لتشغيل ترام الرمل بالإسكندرية بعد تطويره

تعلن وزارة النقل عن خطة تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أعلنت وزارة النقل عن خطة كاملة لتشغيل ترام الرمل بالإسكندرية بعد تطوير ه، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة. يصل عمره إلى أكثر من 150 عاما، وتؤكد الوزارة أن ال تطوير لم يكن عبارة عن تغيير عربات أو تجديد محطات، بل عبارة عن تغيير شكل التنقل في محافظة الإسكندرية بالكامل.

يمتد الجديد بطول 13.2 كيلومتر من محطة الرمل لفكتوريا، ويضم 24 محطة بعد التطوير، منهم محطات سطحية وأخرى علوية ومحطة نفقية. ومن المقرر تشغيل 30 ترام حديث مُكيف ومُزود بأنظمة تشغيل وتحكّم متطورة مع تطوير كامل للبنية التحتية والإشارات. يعد تقليل زمن الرحلة من حوالي 60 دقيقة إلى نحو 30 دقيقة فقط أحد أهم المكاسب في المشروع، كما سيضاعف الطاقة الاستيعابية للركاب لتقفز من 4700 راكب في الساعة إلى 13.800 راكب في الساعة في كل اتجاه.

كما يخدم المشروع 450 ألف راكب يومياً. وسيتميز الترام الجديد بالتخلي عن حركة السيارات في أجزاء كبيرة على طول المسار، مما سيسهم في تقليل التأخيرات وزيادة عناصر الأمان بشكل كبير. ويعد التطوير مشروعاً اقتصادياً وتنموياً مهماً لأن أي مدينة عالمية تحتاج لشبكة نقل جماعي قوية لتقليل الزحام ودعم الاستثمار وتوفير وقت المواطنين.

ويؤكد التطوير على الحفاظ على واحد من أقدم معالم الإسكندرية وإعادته بصورة عصرية تليق بتاريخ المدينة ومستقبلها من خلال إعادة بناء شريان نقل رئيسي يخدم ملايين المواطنين لعقود قادمة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترام الرمل تطوير الاسكندرية نقل جماعي اقتصاد تطوير

United States Latest News, United States Headlines