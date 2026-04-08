الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الجوية في العاشر من أبريل

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن استئناف تشغيل رحلاتها الجوية ابتداءً من العاشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار خطتها الشاملة لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وتمكين المسافرين من الاستفادة من خدمات أسطولها الجوي بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

صرح بذلك المهندس مناف عبدالمنعم عاجل، مدير عام الشركة، في بيان رسمي، موضحاً أن المرحلة الأولى من هذه الخطة ستشمل تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بمحافظات أربيل والسليمانية والبصرة، بالتوازي مع جدولة عدد من الرحلات الدولية إلى وجهات رئيسية مثل إسطنبول والقاهرة وعمان. وقد تم تصميم جدول التشغيل الجديد بعناية لضمان انسيابية الحركة الجوية وتلبية الطلب المتزايد على السفر، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة على التشغيل. يعكس هذا الإعلان رؤية تشغيلية طموحة تهدف إلى استعادة نشاط الطائر الأخضر بشكل تدريجي وآمن، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان. وتشير الشركة إلى أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات المحيطة لضمان استمرارية التشغيل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.\من جهته، أكد مدير عام الشركة على عزم الشركة على المضي قدماً في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وذلك بناءً على تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. يهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة تنفيذ الرحلات الآمنة لجميع المسافرين، بالإضافة إلى حماية أطقم الطائرات والطائرات نفسها. في هذا السياق، دعت الشركة المسافرين الكرام إلى مراجعة مكاتب الخطوط الجوية العراقية الرسمية داخل وخارج العراق، أو الاستفادة من خدمات تطبيق الحجز الإلكتروني لتأكيد حجوزاتهم وتسهيل إجراءات السفر. يعكس هذا القرار التزام الشركة بتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع عملائها، وتأكيداً على دورها الحيوي في ربط العراق بالعالم. الشركة حريصة على مواكبة التطورات في قطاع الطيران، وتسعى جاهدة لتحسين خدماتها وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة.\بالإضافة إلى ذلك، تضمن الخطة التشغيلية الجديدة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسلامة والصحة، مع الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة. يمثل هذا التوجه جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع الركاب، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم. كما أن الشركة تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة لديها، لضمان تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية. إن استئناف الرحلات الجوية ليس مجرد خطوة نحو استعادة النشاط التشغيلي، بل هو تعبير عن التفاؤل والثقة بمستقبل قطاع الطيران العراقي، والالتزام بتقديم خدمات متميزة تليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية العريقة. هذا الإعلان يأتي في توقيت مهم، لاسيما مع تزايد الطلب على السفر خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة وربط العراق بالعالم





