الداخلية تنفي اتهامات سوء معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر

وزارة الداخلية المصرية تنفي بشدة تقارير مزيفة حول انتهاك حقوق نزلاء الإصلاح، مؤكدة التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتوفر الرعاية الكاملة.

نفت وزارة الداخلية ال مصر ية، عبر مصادر أمنية رسمية، بشكل قاطع وجملة وتفصيلاً ما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت تعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات جسدية أو معاملة سيئة. وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الادعاءات لا تملك أي أساس من الصحة، وتهدف إلى تشويه الصورة الإعلامية لمؤسسات العدالة الجنائية في البلاد، مشيرة إلى أن النزيل المذكور محبوس بقرار قضائي صادر عن النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا الجارية.

نفي الادعاءات حول حرمان النزلاء من الحقوق

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن النزيل المعني يتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والمعيشية المتكاملة بنفس المستوى والمعايير التي يتمتع بها بقية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن التقارير المنشورة زعمت خطأً حرمان هذا النزيل من التريض (السجون الخارجية) ومنحه حق التواصل مع أهله وذويه، وهو ما نفته وزارة الداخلية تماماً.

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وأوضحت المصادر أن النزيل يستمتع بكافة حقوقه القانونية المنصوص عليها في نظام السجون المصري، بما في ذلك حق الزيارة المنتظمة مع العائلة والمحامين، وذلك تماشياً مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية. وشددت وزارة الداخلية على أن أي محاولة لنشر معلومات مضللة حول معاملة نزلاء الإصلاح هي مجرد إشاعات عارية لا تعكس الواقع الميداني أو السياسات الإدارية المعتمدة في مؤسسات الإصلاح.

التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان الدولية

أكّدت المصادر الأمنية أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر تخضع لرقابة مستمرة وتطبق بروتوكولات صارمة لضمان حقوق النزلاء، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت أن النزيل المعني لا يعاني من أي نقص في الخدمات الصحية أو الغذائية، وأن جميع احتياجاته الأساسية مغطاة بالكامل من قبل إدارة المؤسسة التي يحل فيها، والتي تتبع للإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية.

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وأشارت التقارير إلى أن الزعم بتعرض النزيل لسوء المعاملة قد انتشر عبر صفحات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف خلق رد فعل عاطفي أو سياسي، وهو ما دحضته وزارة الداخلية بشدة من خلال كشف الحقائق الثابتة حول حالة النزيل. وأكدت المصادر أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات القانونية المتعلقة بالنزلاء، وأن أي ادعاءات بقرار تعسفي بشأن الزيارة أو التريض لا أساس لها من الصحة القانونية أو الواقعية.

آليات الرقابة والتفتيش على مراكز الإصلاح

تخضع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر لآليات تفتيش ورقابة دورية تضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها. وأكدت وزارة الداخلية أن النزيل المذكور يتمتع بحق الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة عند الحاجة، كما يتمتع بحق التواصل المستمر مع محاميه وممثليه القانونيين، وهو ما ينفي تماماً الادعاءات بحدوث عوائق تواصلية مع ذويه.

وشددت المصادر الرسمية على أن الدولة المصرية تدرك جيداً مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، بما في ذلك النزلاء المحبوسون بقرارات قضائية نهائية أو مؤقتة، وتعمل على توفير بيئة آمنة وصحية تساهم في تأهيلهم وإعادة اندماجهم في المجتمع. وأكدت أن أي محاولة لتزوير الحقائق حول هذه الجوانب الإنسانية والقانونية ستواجه بالرد السريع والدقيق من الجهات المختصة لضمان الشفافية وحماية سمعة المؤسسات القضائية والأمنية.

تفاصيل القرار القضائي وإجراءات الحبس

يظل النزيل المحبوس قيد الحجز الاحتياطي أو التنفيذي وفقاً لقرارات النيابة العامة المختصة، والتي تباشر النظر في ملفه القانوني بشكل دوري. وأكدت وزارة الداخلية أن قرار الحبس الصادر بحق النزيل هو إجراء قضائي بحت لا يتدخل فيه أي جهة أخرى، وأن حقوقه المدنية والإنسانية محمية بالكامل بموجب الدستور المصري والقوانين المنظمة للعمل السجني.

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واختتمت المصادر الأمنية بيانها بالتأكيد على أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في الرد على أي إشاعات تهدف إلى تشويه سمعة مؤسسات الإصلاح، مشددة على أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ليس خياراً بل التزاماً وطنياً ودولياً. ودعت المواطنين إلى التحقق من مصادر المعلومات الرسمية قبل تداول الأخبار،以免 الوقوع ضحية للمعلومات المضللة التي قد تضر بالاستقرار العام وتشوه الصورة الحقيقية لجهود الدولة في إعادة تأهيل المجرمين.