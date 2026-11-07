الدبيبة يرحب بالدور المصري في حل الأزمة الليبية ويدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يؤكد ترحيب ليبيا بالدور المصري في حل الأزمة، ويدعم أي تدخل إقليمي يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ، بشكل صريح ومباشر، أن ليبيا تعول اعتمادًا كبيرًا على الدول الصديقة التي تسعى جاهدة لضمان استقرارها ووحدة أراضيها. جاء هذا التأكيد في تصريحات خاصة ومباشرة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث ناقش الدبيبة مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر أهمية الدعم الدولي والإقليمي لحل الخلافات الداخلية بين الأطراف الليبية المختلفة. وأشار إلى أن هذه الجهود يجب أن تُوجَّه بشكل حاسم نحو حماية مصالح الشعب الليبي وتحقيق سلامه الداخلي بعيدًا عن أي انحيازات طرفية.

الدور المصري والموقف من التدخل الإقليمي

أكد عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تنظر بارتياق خاص إلى دور جمهورية مصر العربية في المنطقة، باعتبارها جارة وصديقة لها تحرص دائمًا على استقرار ليبيا ومستقبل شعبها. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن بلاده لا تمانع بأي شكل من الأشكال في حدوث تدخل إقليمي، شرط أن يكون هذا التدخل إيجابيًا وهادفًا ويسعى بجدية إلى المصلحة العليا لليبيا الموحدة. وشدد على أن أي تحرك إقليمي يجب أن يحترم سيادة البلاد ولا ينحاز إلى أي طرف من الأطراف المتنازعة في الخلاف السياسي الحالي.

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الحوار مع مصر ومسار الاستقرار المستقبلي

وصف رئيس الحكومة الليبية مسار الحوار والتشاور المستمر مع مصر بأنه خطوة إيجابية وضرورية للوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم الجانبين. وأوضح أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية تتطلب حتمًا الاستعانة بجهود الدول الصديقة والجيران لتقريب وجهات النظر وبناء جسور من التفاهم. وأكد أن التدخل المطلوب في المشهد الليبي يجب أن يكون لصالح الشعب الليبي بالكامل، ولا يجوز أن يخدم مصالح أطراف سياسية بعينها على حساب الاستقرار العام.

التطلعات الدستورية والتعاون الإقليمي

تطلع حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة نحو إصدار دستور حقيقي وعادل يقود البلاد نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد الدبيبة ترحيبه الداعم بكل تحرك أو مبادرة إقليمية تسهم فعليًا في تحقيق هذه الأهداف الكبرى، مما يعزز من استقرار البلاد ويحقق تطلعات شعبها الطامحة إلى حياة كريمة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجانب الليبي حاليًا للاستفادة القصوى من تجمع دول الساحل والصحراء، وإعادة تفعيل دوره بشكل مؤثر لخدمة المصالح الأفريقية المشتركة.

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التركيز على الوحدة الوطنية والثروات

شدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة أن تستهدف أي جهود إقليمية أو دولية الحفاظ على وحدة ليبيا وثرواتها الوطنية ومستقبل أجيالها القادمة. وأكد أن أي مساس بهذه الثروات أو محاولة استغلالها لأجندات خارجية أو داخلية يعد انتهاكًا صريحًا لمصالح الشعب. وأشار إلى أن الهدف النهائي لأي حوار أو تدخل هو ضمان بقاء ليبيا دولة موحدة ذات سيادة كاملة، قادرة على إدارة مواردها الطبيعية والبشرية بكفاءة وعدالة.

آفاق المستقبل والتطلعات الشعبية

في ختام تصريحاته، أشار عبد الحميد الدبيبة إلى أن ترحيب ليبيا بمبادرات الاستقرار يمتد ليغطي جميع الجوانب التي تحقق تطلعات شعبها نحو مستقبل آمن ومزدهر. وأكد أن الانفتاح على الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات الراهنة. وشدد على أن نجاح أي مسار دبلوماسي أو سياسي مرهون بتوافقه الكامل مع إرادة الشعب الليبي في العيش في ظل دولة مؤسسات وقانون تحفظ كرامتهم وتضمن حقوقهم.