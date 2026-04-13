الداخلية توجه ضربة أمنية قاصمة: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات وأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية للعناصر الإجرامية في محافظتي قنا وأسيوط، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة. كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وتقدير قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مُكثفة استهدفت أوكارًا إجرامية في نطاق محافظتي قنا و أسيوط ، وذلك في إطار جهودها المستمرة ل مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتطهير البؤر الإجرامية من العناصر الخارجة عن القانون. أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية وملموسة، حيث تم القضاء على ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، كانوا يشكلون خطرًا دائمًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على باقي أفراد تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وتخزينها تمهيدًا للإتجار بها في عدة محافظات، مما يمثل ضربة قوية لتجار السموم والخارجين على القانون. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات الأمنية الاستباقية التي تشنها وزارة الداخلية، بهدف إحباط مخططات المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتأكيدًا على عزمها على حماية أمن وسلامة المواطنين. أكدت التحريات المكثفة التي أجراها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة، أن هذه البؤر الإجرامية كانت تقوم بجلب كميات كبيرة وضخمة من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك بهدف ترويجها وتوزيعها على نطاق واسع في عدة محافظات، مما يزيد من انتشار الجريمة ويضر بالمجتمع. وعقب التأكد من صحة المعلومات وتوفير كافة الأدلة اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقنينها، وتحديد أماكن تواجد العناصر الإجرامية. وعليه، تم شن حملة أمنية مُحكمة استهدفت أوكار هؤلاء المجرمين، بمشاركة قوات الأمن المركزي والتشكيلات الأمنية المُتخصصة. أسفرت المداهمات عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية، والذين كانوا مُتهمين في قضايا مختلفة، من بينها الاتجار بالمخدرات، والقتل العمد، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى جرائم الخطف والبلطجة. أسفرت الحملة الأمنية أيضًا عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، والتي بلغت حوالي 800 كيلوجرام، تضمنت الحشيش والشابو والإستروكس، بالإضافة إلى 10 آلاف قرص مخدر. كما تم ضبط 76 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وفرد خرطوش وطبنجات. تُقدر القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحوالي 100 مليون جنيه، مما يعكس حجم الأضرار التي كان من الممكن أن تتسبب بها هذه العصابة للمجتمع. وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بكل حزم وقوة، وتُهيب بالمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجتمع. هذه العملية الناجحة تعكس التزام وزارة الداخلية بتطبيق القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، والقضاء على كافة أشكال الجريمة، وتؤكد على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن





