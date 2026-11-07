الدبيبة: نرحب بالدور المصري لدعم وحدة ليبيا والانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يبرز الاستقرار الحالي ويدعم التدخلات الإقليمية التي تحافظ على وحدة البلاد وتساعد في الوصول للانتخابات.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن البلاد تخطت سنوات الصراعات الدامية لتشهد حالياً حالة من الهدوء النسبي مقارنة بالماضي، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يظل الشعار الأساسي والأولوية القصوى لحكومته. وفي تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، أوضح الدبيبة أن ليبيا لن تكون منقسمة وستظل دولة موحدة، لافتاً إلى أن شعار "لا للحرب ولا للقتال بين الليبيين" قد تحقق بشكل ملموس خلال الفترة الماضية.

الدبيبة يرحب بالدور المصري في حل الأزمة الليبية

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ترحيب ليبيا القوي بالدور المصري المحوري في تسوية الأزمة الراهنة، مؤكداً أن حوار وتشاور البلدين يمثل مساراً إيجابياً نحو تحقيق تفاهمات مشتركة تدعم استقرار المنطقة. وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة الليبية تدعم أي تدخل إقليمي يستهدف الحفاظ على وحدة البلاد، مشدداً على أن جهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تُعد خطوة ضرورية نحو الاستقرار السياسي.

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الوضع الاقتصادي والتحولات السياسية الراهنة

على الرغم من الاستقرار الأمني، أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الوضع الاقتصادي لا يزال يواجه تعثرات في العديد من المجالات الحيوية، مما يستدعي العمل الجاد لبناء المزيد من المؤسسات الاقتصادية الفاعلة. وأكد الدبيبة أن الحكومة تسعى للاستفادة القصوى من ثروات ليبيا الطبيعية والبشرية بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار البلاد، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإعادة تفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء لخدمة مصالح القارة الأفريقية والمناطق المحيطة بها.

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الاستقرار الأمني وخطوات نحو الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن انعقاد الاجتماعات الرسمية في العاصمة طرابلس دون اندلاع مواجهات武装ية يعكس حالة الهدوء التي تشهدها البلاد حالياً، مما يعزز الثقة في قدرة المؤسسات على العمل بشكل طبيعي. وأعرب الدبيبة عن تطلعه المستمر لوجود دستور حقيقي يقود ليبيا إلى الانتخابات، معتبراً أن ذلك هو الضمان الوحيد لاستدامة السلام ورفض العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي مرّت به البلاد في الفترات السابقة.

التنمية الشاملة وجهود مواجهة الإدمان والتطرف

في سياق متصل بالجهود المحلية والإقليمية، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن شمال سيناء تحظى باهتمام كبير في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية. كما تم تسليط الضوء على دور قصور الثقافة في البحر الأحمر، حيث تركز الأنشطة الأخيرة بشكل أساسي على الصحة النفسية ومواجهة ظواهر الإدمان والتطرف، مما يعكس استراتيجية شاملة لبناء مجتمع متوازن وآمن يساهم في ترسيخ قيم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.