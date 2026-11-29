أعلنت وزارة الداخلية ضبط 3 عاطلين في بورسعيد بعد اشتباكهم مع سيدة وإشهارهم سلاحاً أبيض، حيث اعترفوا بالواقعة وأرشدوا عن الأدوات والمركبة.

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة ل وزارة الداخلية ، عن كافة الملابسات الدقيقة والمحكمة للواقعة التي تم تداول مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، والخاصة باعتداء مجموعة من الشباب على سيدة أثناء قيادتها لسيارتها في محافظة بورسعيد. وقد تضمن المشهد الشكاوى المباشرة من السيدة للثلاثة أشخاص الذين كانوا يستقلون دراجة نارية ، وذلك بعد اصطدامهم بسيارتها أثناء سيرهم بشكل معاكس لاتجاه الحركة المرورية المعتمد.

تفاصيل الاصطدام وإشهار السلاح الأبيض

وبمراجعة السجلات والإجراءات الأمنية، اتضح عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن هذه الواقعة المحددة، مما دفع الأجهزة المختصة للتحرك المباشر لتحديد هوية المتضررة. وتمكنت قوات الأمن من تحديد الهوية الكاملة للشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بشكل رسمي داخل دائرة قسم شرطة الشرق، وهو ما سهل عملية التواصل معها لسماع تفاصيل الحادث كاملة.

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أثناء الاستماع إلى رواية الشاكية، أفادت بأنها كانت تقود سيارتها الخاصة (الملاكي) ضمن نطاق دائرة قسم شرطة الشرق، وفجأة فوجئت بمرور ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية معدومة اللوحات التعريفية، ويقتحمون الشارع في الاتجاه المعاكس. وقد أدى هذا الانحراف الخطير إلى حدوث تصادم مباشر مع سيارتها، نتج عنه تلفيات ملموسة في هيكل السيارة، وهو ما استدعى رد فعل عنيف من الركاب.

الملاحقة الأمنية وضبط المشتبه بهم

فور تلقّي المعلومات الأولية، بادرت الأجهزة الأمنية إلى شن حملة مكثفة للملاحقة والتحقيق، وتمكنت بنجاح من تحديد أماكن تجميع المتهمين الثلاثة وضبطهم كافة. وكشفت التحقيقات الأولية عن أنهم جميعاً عاطلون عن العمل، ومقيمون بشكل رسمي داخل دائرة قسم شرطة الضواحي، مما سهل تتبع تحركاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية خلال الفترة السابقة للواقعة.

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وخلال فتح الملفات الأمنية للاشتباه بهم، أظهرت القراءات الجنائية وجود معلومات جنائية سابقة مسجلة ضد اثنين منهم، مما زاد من خطورة المواقف المحتملة وتطلب تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة المجتمع. وقد تم التعامل مع القضية بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات المرورية والعنفية ضد المارة والقائدين الآخرين.

اعترافات المشتبه بهم وإسقاط التهم

وبمواجهة المتهمين الثلاثة مع أدلة الواقعة وشهادة الشاكية، اعترفوا صراحة بارتكابهم للواقعة كاملة، مؤكدين دورهم الفاعل في الحادث. وقد أوضحوا أنهم كانوا يقودون الدراجة النارية بدون لوحات، وقد أشهر أحدهم سلاحاً أبيض ولوح به بشكل استفزازي في مواجهة السيدة أثناء الشجار، وهو ما تم تأكيده من خلال الأدلة المادية.

وأرشد المتهمون الأجهزة الأمنية إلى موقع إيداع الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما أفصحوا عن أماكن إخفاء سلاحين أبيضين استخدموهما أثناء الاعتداء. وقد تم استعادة هذه الأدوات والمركبة بشكل سليم كجزء من الأدلة المادية التي تدعم القضية، مما يؤكد صدق الاعترافات وكشف الخفايا وراء الفيديو المتداول.

تداعيات الواقعة على الأمن العام

تأتي هذه الخطوة الأمنية ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية للقضاء على ظواهر العنف المروري والتعدي على حريات الآخرين، خاصة في المناطق الحضرية المزدحمة. وتؤكد الإجراءات المشددة أن أي تجاوز على السلامة العامة سيلاقيه رد سريع وحازم من قبل الأجهزة المختصة لضمان استقرار الأمن العام.

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وأكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم بناءً على الحقائق والأدلة المادية الملموسة، وليس فقط على ما قد يظهر في مقاطع الفيديو التي قد تحجب زوايا أخرى من الحدث. وتعمل النيابة العامة على استكمال إجراءاتها القانونية مع المتهمين الثلاثة بعد ضبطهم واعترافهم بالواقعة.