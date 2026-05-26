الداخلية تضبط مشبوهًا متهمًا بالنصب على المواطنين بوعود سكنية غير شرعية

الشرطة في دمياط تقبض على متهم باتهام نصب المواطنين بتحويل أموال عبر وسائط إلكترونية تحت ستار تسهيل إجراءات سكن اجتماعي، وتكشف التحقيقات عن ستة قضايا نصب مماثلة.

قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في دمياط بالقبض على مُشتبهٍ به يُدعى (اسم مستعار) ارتكب سلسلة من جرائم ال نصب وال احتيال على عدد من المواطنين، حيث كان يتظاهر بقدرته على تسهيل إجراءات الحصول على وحدات سكنية في أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي .

استغل المتهم الثقة التي يمنحها له ظهوره كوسيط رسمي، فكان يطلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية، مدعياً أنه سيعجّل إجراءات التسجيل ويساهم في توفير شقق سكنية بأقرب وقت ممكن. وقد تم تتبع عمليات التحويلات المالية إلى حسابات غير رسمية، ما كشف عن شبكة إجرامية صغيرة استغلّت حاجات الشعب المتزايدة للسكن.

تلقى الضابط المسؤول عن التحقيق معلومات تفصيلية حول نشاط المتهم من خلال تحريات مديرية مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن العام. وعند إلقاء القبض على المتهم داخل دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وجدت الشرطة هاتفين محمولين يحملان أدلة رقمية تثبت تورطه في ستة عمليات نصب مماثلة، تشمل تحويل مبالغ تتراوح بين مائتي إلى ثلاثة آلاف جنيه لكل ضحية.

وعلى فور إبلاغه بالحقائق، أقّر المتهم ارتكابه للجرائم المذكورة واعترف بأن هدفه هو تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق استغلال طمع المواطنين في الحصول على سكن ملائم. إجراءات القَضاء ستتخذ حيال المتهم، حيث أُحيل إلى النيابة العامة لتوجيه اللوم وملاحقته وفقًا لقانون مكافحة جرائم النصب والاحتيال، بالإضافة إلى استرداد الأموال المسربة للمتضررين. يأتي هذا التدخل ضمن جهود الحكومة لتقوية أطر مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والقضائية.

كما أطلقت وزارة الداخلية حملة توعوية تستهدف الجمهور لتعريفهم بآليات التحقق من صحة أي عروض سكنية أو استثمارات عقارية، وتوجيههم إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي محاولات نصب أو احتيال. هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق العقاري، وتُعَدّ رسالة واضحة للمتسللين إلى أن لا مكان لهم في ظل تطبيق صارم للقانون





