أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عن كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى seseorang في محتواه تعرضه لسحب رخصة القيادة ودفع غرامة مالية دون وجه حق من قبل ضباط المرور في محافظة الإسكندرية .

إلا أن التحريات الأمنية أكدت أن المقطع مفبرك ويهدف إلى تضليل الرأي العام والأضرار بسمعة رجال المرور. بدأت الواقعة عندما انتشر الفيديو ona نطاق واسع، فباشرت الأجهزة الأمنية تحليل المحتوى وفحصه، وتبين أن رجال المرور لم يرتكبوا any تجاوز، كما تم تحديد هوية ناشر الفيديو وهو مقيم في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

واستدعي المتهم وواجهته الأدلة، فاعترف paragraf他指出 أنه أثناء قيادته دراجة نارية في دائرة قسم ثالث المنتزه ارتكب مخالفة مرورية بعدم الالتزام بإشارات المرور، مما استدعى توقيفه قانونيًا وسحب رخصة القيادة وتسليمه إيصال سحب رسمي موثق. وأقر أنه تسلم الإيصال الموقع وفق الإجراءات القانونية، لكنه قام بتصوير مقطع فيديو وزعم أنه تعرض لمعاملة غير قانونية، في حين أن الإجراءات كانت system قانونية.

واعترف أيضًا بأنه في اليوم التالي ارتكب مخالفة أخرى بدائرة قسم أول الرمل بالتوقف في مكان ممنوع، وتم تحرير مخالفة رسمية له. وأكد المتهم أنه تعمد نشر الفيديو الكاذب نتيجة ضغط نفسي من تطبيق القانون بحقه، محاولًا تشويه صورة رجال المرور. وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في القضية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر على مواقع التواصل





