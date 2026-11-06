الداخلية تضبط نافراً في المنيا بحوزته بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

تمكنت الشرطة من ضبط شخص في المنيا انتحل صفة موظف بنكي لسرقة بيانات بطاقات الدفع والإستيلاء على أموال المواطنين، فيما نُشرت تفاصيل جديدة حول بروتوكول رعاية عمال التوصيل.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة في ضبط متهم بالنصب والاحتيال في محافظة المنيا. تمكن المتهم من استغلال ثقة المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء في مختلف البنوك، لمطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية الشخصية. استخدم المحتال حججاً كاذبة حول مساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة، مما دفع الضحايا للتصريح ببيانات حساسة.

تفاصيل طريقة الاحتيال وبيانات البطاقات

كشف التحريات الأمنية أن الجاني كان يستهدف جمع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء بشكل غير قانوني. بمجرد حصوله على هذه البيانات، قام بالسطو على أموال الضحايا عبر التحويلات الإلكترونية. أكدت التحقيقات أن المتهم كان ينسق مع شبكات إجرامية محتملة لاستغلال الثغرات البنكية. تم ضبط المتهم بعد تكثيف المتاريس والمراقبة الأمنية في دائرة مركز شرطة العدوة.

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الضوابط الأمنية والأدلة المصادرة

عقب تكميل الإجراءات القانونية، تم اعتقال المتهم وتمت مداهمة مقر سكنه في حي العدوة. عثرت الأجهزة الأمنية على جهازين محمولين و four شرائح هاتف تابعة لشركات اتصالات مختلفة. أظهرت التحقيقات الرقمية على الهواتف دلائل قاطعة على نشاطه الإجرامي وانتشار شبكته الاحتيالية. تمتلك الأجهزة الأمنية سجلاً جنائياً للمشتبه به يؤكد تكرار ممارساته المشابهة في الماضي.

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بروتوكول رعاية عمال التوصيل

في سياق منفصل، كشف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة عن تفاصيل بروتوكول رعاية عمال التوصيل. يهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم العلاقة بين المنصات وشركات النقل والعمال المستقلين. تشمل بنود الاتفاقية توفير إعانات مالية في حالات الوفاة والعجز أو الزواج. تهدف الخطوات إلى تحسين البيئة القانونية والاجتماعية لقطاع العمل الحر المتنامي في مصر.

تأثيرات القرار ومستقبل السوق

من المتوقع أن يؤدي هذا البروتوكول إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وحماية حقوق الفئات العاملة. تسعى الجهات الحكومية لضمان شفافية التعاملات المالية بين الشركات وأصحاب المهن. يتزامن هذا مع جهود الوزارة لمعالجة شكاوى العمال وتوفير بدائل قانونية للنزاعات. تظل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع الخاص.