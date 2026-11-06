الداخلية تضبط نصابا جديدا واستهدافا للإعلانات الوظيفية في المنيا

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط نصاب جديد يستهدف بيانات البطاقات الائتمانية في المنيا، وكشف ملابسات تجريم فيديو استغل فيه نصاب الفتيات تحت ذريعة العمل.

كشفت الأجهزة الأمنية المتخصصة في مباحث أمن الدولة، عن تفكيك شبكة نصب إلكتروني نشطة، تمكنت من استهداف المواطنين وجمع بياناتهم المالية والحساسة بطرق احتيالية متطورة، في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمن المالي والاجتماعي للمواطنين في مختلف المحافظات.

مصادرة بيانات البطاقات البنكية في المنيا

تعمل مديرية أمن المنيا، من خلال لجان التفتيش الأمني والمباحث، على ضبط عناصر نشطة في ملف النصب الإلكتروني، حيث تمكنت الأجهزة من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، والتي كانت قد تم استغلالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية.

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وأكدت التقارير الأمنية الصادرة عن مديرية أمن المنيا أن النصاب الجديد كان يستهدف بشكل مباشر أهالي المحافظة، مستغلا الثقة أو الحاجة الماسة لبعض الفئات لجمع معلومات حساسة مرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية، مما يهدد الاستقرار المالي للأسر المصرية.

ملابسات تجريم فيديو الاستدراج الوهمي

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن التفاصيل الدقيقة لمقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعى صاحبها أن شخصا آخر يستقطب الفتيات لممارسة أعمال منافية للأخلاق خارج البلاد، مما أثار مخاوف الأسر وحث السلطات على التدخل السريع.

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أثبتت التحقيقات أن القائمة على النشر اعترفت بالتواصل مع المشتبه به في تاريخ 25 أكتوبر المنقضى، حيث طلب منه الأخير توفير فرص عمل في دول أجنبية مقابل بيانات شخصية، وهو ما رفضته قائلة إنها لا تثق في هذه العروض خوفا من وقوع الفتيات ضحية عمليات تجارية مشبوهة.

كشف الحيلة واستخدام التطبيقات للتعديل

بعد رفض عرض العمل المشبوه، قامت صاحبة الصفحة بنشر مقطع فيديو يهدف إلى فضح ما وصفته بمحاولة الاستدراج، إلا أن التحقيقات لاحقا كشفت أن الفيديو كان تم ترويجه بطريقة متعمدة لإساءة تمثيل السيدات وزيادة نسبة المشاهدات.

اعترفت القائمة على النشر باستخدام تطبيقات متخصصة لتعديل الوجه والصور داخل المقطع، وذلك بهدف جذب انتباه المتابعين وزيادة التفاعل مع المحتوى المنشور، وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والافتراء.

الإجراءات القانونية والمخاطر الاجتماعية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق جميع الأطراف المتورطة في القصة، بدءا من النصاب الذي يستهدف البيانات المالية، وصولا إلى القائمة التي ساهمت في نشر محتوى مضلل يسيء للنساء ويخل بالأمن العام عبر استغلال مشاعر الخوف والاهتمام الاجتماعي.

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تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الضبطيات المتتالية إلى توعية المواطنين بمخاطر التلاعب الرقمي، ومحاسبة كل من يسهم في نشر محتوى يضر بمصالح المواطنين أو يستغل حساسيات المجتمع لنشر الفزع أو لجني الأرباح عبر وسائل غير مشروعة.