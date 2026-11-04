الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء في المنيا وأمينه خليل في شقو 2

تفاصيل اعتداء مجموعة على ناشط في المنيا وضبط المشتبه بهم، إضافة إلى ضم أمينة خليل لمسرحية شقو 2 وأسعار الذهب. قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية.

كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن تفاصيل واقعة اعتداء عنيف تعرض لها أحد ناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، في مدينة المنيا، مؤكدة ضبط كافة المتهمين ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجرم.

تفاصيل واقعة الاعتداء بالضرب في المنيا

أكدت الجهات الأمنية أن الواقعة وقعت في تاريخ 26 أكتوبر المنقضي، عندما تلقى قسم شرطة ملوى بلاغاً من الضحية يبلغ فيه عن تعرضه للضرب والتعدي من قبل مجموعة مكونة من 8 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

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وقد قام المتهمون بالتعدي على الضحية بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصي خشبية، مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده، كما استولى الجناة على هاتفه المحمول ومبلغ مالي أثناء سيره في أحد الشوارع.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن ظهور خلافات سابقة كانت سبباً وراء هذا الاعتداء العنيف، حيث اعترف الضحية بتعرضه للأذى من قبل الباقين من المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم لاحقاً بتهمة التعدي والضرب.

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إجراءات الشرطة وضبط المشتبه بهم

أثناء تحرير المحضر الأصلي، حضر أحد المشتبه فيهم وأتهم الضحية بالتعدي عليه بالسب والقذف، وبعد عرضهما على النيابة العامة، أعربا عن رغبتهم في التصالح فيما بينهما بشكل مبدئي.

لكن في تاريخ 29 أكتوبر المنقضي، حضر الشاكى مرة أخرى وأقر رسمياً بتعرضه للأذى من قبل باقي المشتبه فيهم، مما دفع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة لضبطهم ومحاكمتهم قانوناً.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط 7 أشخاص من المشتبه فيهم، وبعد مواجهتهم بالوقائع اعترفوا بارتكاب الواقعة بدوافع الخلافات السابقة، وتم بالإرشاد ضبط الهاتف المحمول المسروق والعصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

انتقالات فنية ومسرحية شقو 2

في السياق الفني، كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن الفنانة أمينة خليل تنضم رسمياً إلى كادر العمل في مسرحية شقو 2، حيث تنضوي تحت لواء المخرج الكبير عمرو يوسف والممثلة دينا الشربيني في هذا العمل الجديد.

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ويعد هذا الانضمام خطوة مهمة في مسيرة أمينة خليل الفنية، حيث تتعاون مع نجوم كبار في الساحة المصرية، مما يعكس طموحها في تقديم أعمال مسرحية متميزة تجسد المواهب الشابة مع الخبرات الكلاسيكية.

تطورات دولية واقتصادية ومخاوف أمنية

في الجانب الأمني الآخر، تم ضبط سائق تروسيكل في مدينة الإسماعيلية، بعد أن هدد المواطنين باستخدامه لكلب شرس لإزعاجهم وإلحاق الضرر بهم في منطقة سكنية، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

على الصعيد الدولي، بدأت العواصم الأوروبية في قراءة نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بعد هزيمة ترامب، محللة تأثير ذلك على العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية المستقبلية مع أوروبا والشرق الأوسط.

أما اقتصادياً، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر تحديثاً جديداً مع ظهور نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، حيث يتابع المستثمرون والمتعاملون في السوق المحلية تحركات الأسعار وتأثيرها المباشر على المدخرات والاستثمارات.