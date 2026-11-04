الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة القليوبية والقبض على متورطين في فيديو مثير

كشف الأمن عن تفاصيل مشاجرة دموية في القليوبية انتهت بقبض المتورطين، مع توضيح أن فيديو مواقع التواصل لم يترجم لبلاغ رسمي، فيما يستمر الرصد الأمني للوقائع.

كشفت مديرية أمن القليوبية عن ملابسات واقعة مشاجرة دموية انتشرت مقاطع فيديو متناقلة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت أن الواقعة حدثت فعلاً ولكن دون ورود أي بلاغات رسمية في البداية، مما دفع الجهات الأمنية للتحرك بسرعة لتقنين الإجراءات وضبط المتوربين.

تحقيقات المباحث تكشف حقائق الواقعة

بدأت القصة برصد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، والذي زعم فيه البعض حدوث مشاجرة عنيفة بين شخصين، لكن الفحص الأمني الأولي بقيادة رئيس مباحث المركز أوضح أن هناك عدم مطابقة بين ما يُنشر وبين السجل الجنائي، حيث لم يرد أي بلاغ سابق في هذا الشأن يوضح تفاصيل الحادث.

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وبعد التعمق في التحريات، تبين أن المشاجرة وقعت فعلياً بدائرة مركز الشرطة، حيث تشاجر طرفان هما عاطلان عن العمل، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، والآخر مصاب بجرح بالرأس وكدمة باليد اليسرى، وكلاهما مقيم بدائرة المركز، وأن السبب وراء التعدي كان خلافات مالية سابقة بينهما استفاق مرة أخرى.

تفاصيل الاعتداء والضبط الأمني

قام الطرفان بالتعدّي على بعضهما بالضرب، وأفضى الاشتباك إلى قيام الطرف الأول بإحداث إصابة جسدية للطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته وقتها، وهو ما استدعى تدخل الأمن لتقنين الإجراءات، حيث أسفرت التحركات بقيادة معاوني رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة عن تحديد مواقع الطرفين وضبطهما في وقت قياسي.

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وقد تم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض المذكور بالإضافة إلى عصا خشبية استخدمت في الاعتداء، ولوحظت آثار الضرب على الجثامين، وهو ما أكد صحة المزاعم الأولية بشأن وجود اعتداء جسدي مباشر، وفي مواجهتهما اعترف الطرفان بإرتكابهما الواقعة على النحو الذي أوردته التحريات الأولية بدقة.

تاريخ الواقعة والتفاصيل الجنائية

وقد تبين من خلال التقنين النهائي للإجراءات أن الاعتداء وقع بتاريخ 24 أكتوبر المنقضى، وكان سببه الأساسي هو استمرار الخلافات المالية التي لم تُحل بين الطرفين، مما دفعهما إلى اللجوء إلى القوة والعنف بدلاً من الحلول القانونية أو المدنية، وهو ما تم توثيقه في محضر التحريات.

ردود الفعل والوضع الأمني العام

يأتي هذا الكشف الأمني في وقت تشهد فيه المنصات الاجتماعية تدفقاً متزايداً للمقاطع التي قد تكون مغرضة أو ناقصة، مما يستدعي من الجهات الرسمية توضيح الحقائق بدقة لمنع انتشار الشائعات أو التفسيرات الخاطئة التي قد تثير الذعر أو تضليل الرأي العام حول طبيعة الأحداث الجارية.

كما تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في الرصد الدقيق لكل ما يتم تداوله في الفضاء الرقمي لضمان عدم تجاوز أي فرد للقانون، والعمل على معالجة أي وقائع عنف بشكل فوري وعادل، بما يحقق العدالة للمجتمعات ويحفظ الأمن والاستقرار في جميع المحافظات المصرية.