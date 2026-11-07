الداخلية تكشف ملابسات فيديوهات تهجم جيران على سيدة بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديوهات متداولة عن تهجم جيران على سيدة بالدقهلية، وضبط المشكو في حقهن مع إقرارهن بخلافات سابقة بين الطرفين.

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة ل وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأظهرا تضرر سيدة من تهجم جيرانها على مسكنها والتعدي عليها وعلى أفراد أسرتها بالسب في محافظة الدقهلية. ووفق ما أعلنته الوزارة، كان الهدف من هذا التهجم إجبار السيدة على التنازل عن محضر سابق كانت قد حررته ضد الجيران أنفسهم.

وبحسب الفحص والتحري الذي أجرته الأجهزة الأمنية، فإن البداية كانت ببلاغ تقدمت به القائمة على نشر المقطعين إلى مركز شرطة منية النصر بتاريخ 26 يوليو الماضي، ضد ربة منزل ونجلتيها، وهن مقيمات بدائرة المركز، تتهمهن فيه بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي.

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البلاغ الأول في منية النصر وتفاصيل الواقعة

تقدمت القائمة على النشر ببلاغها إلى مركز شرطة منية النصر، متهمة ربة المنزل ونجلتيها بالاعتداء عليها بالسب والضرب. وأوضح البلاغ أن هذا الاعتداء أحدث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، وأن الواقعة جاءت نتيجة خلافات جيرة بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهن، وهن ربة المنزل ونجلتاها، وذلك في إطار التعامل مع البلاغ المقدم إلى مركز شرطة منية النصر. وتؤكد هذه الخطوة أن الواقعة انتقلت من مستوى التداول الإلكتروني إلى مسار أمني وقانوني محدد، تحكمه إجراءات التبليغ والضبط والمواجهة.

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إنكار المشكو في حقهن وإقرارهن بالخلافات السابقة

عند مواجهة المشكو في حقهن بما نُسب إليهن، نفين جميعا ما ورد في البلاغ من وقوع تعدٍ عليها، في موقف يتعارض مع الاتهام الموجه إليهن بالضرب والسب. وفي المقابل، أقررن بوجود خلافات سابقة بين الطرفين، وهو ما يضع هذه القضية ضمن نزاعات الجوار المتكررة التي تتحول في كثير من الأحيان إلى بلاغات متبادلة.

وتفيد المعلومات المعلنة بأن الخلاف بين الطرفين لم يكن جديدا، وأن الإقرار بوجوده لم يكن محل نزاع من المشكو في حقهن. أما الاختلاف الجوهري فيتعلق بطبيعة ما وقع داخل المسكن وخارجه، إذ تنفي المشكو في حقهن أي تعدٍ، بينما يتمسك البلاغ بوجود الإصابات والسب والضرب. ولهذا تبقى الفصل في هذه النقطة مرهونا بالإجراءات القانونية المختصة، لا بالمقاطع المتداولة وحدها.

أثر الواقعة على الجيران ومسار التعامل مع الشكاوى

تكشف هذه الواقعة أن الخلافات بين الجيران قد تتحول إلى تهديد مباشر لأمن الأسرة وسلامتها داخل مسكنها، خصوصا عندما يقترن الخلاف بالسب والتهجم أمام الجيران أو عبر تصوير مقاطع فيديو. كما تبرز أن نشر هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وضع السيدة وأسرتها تحت ضغط علني إضافي، بحسب ما أوردته الأجهزة الأمنية.

وتوضح القضية أيضا أهمية التوجه إلى الجهات المختصة عند وقوع أي اعتداء، بدلا من محاولة حل النزاع بالضغط على الطرف الآخر لسحب الشكوى. فقد أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الهدف المعلن من التهجم كان إجبار السيدة على التنازل عن محضرها السابق، وهو ما تعتبره الجهات المعنية محاولة للتأثير على مسار بلاغ قائم. وتبقى الإجراءات القادمة، من إحالة إلى جهات التحقيق أو غيرها، مرتبطة بما تقرره الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات.