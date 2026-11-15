الدرندلي يكشف سر التعاقد السريع مع علي ماهر ويعلن الهدف الرئيسي للمنتخب

نائب رئيس الاتحاد المصري يصف طفرة المنتخب الوطنية بالاعتماد على المدربين الوطنيين ويؤكد أن الهدف هو كأس أمم أفريقيا، مع تفاصيل سريعة عن تعاقده مع علي ماهر وتأمينات البعثة في ملاوي.

كشف خالد الدرندلي ، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رؤى استراتيجية واضحة لمسيرة المنتخب الوطني، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد طفرة ملحوظة وملموسة في أداء المنتخبات الوطنية المصرية.

ويرجع الدرندلي هذا النجاح الملحوظ إلى الاعتماد الجذري والاستراتيجي على الكوادر التدريبية الوطنية المؤهلة، مما يعزز الهوية الوطنية والروح الرياضية داخل المنظومة الكروية. وشدد نائب رئيس الاتحاد في حواره مع شاشة قناة أون سبورت على حق الجهاز الفني السابق بقيادة الأخوين حسام وإبراهيم حسن، المعروفين بالتوأم، في الحصول على كامل الشكر والتقدير والإجلال، وذلك نظراً للإنجاز التاريخي الذي حققاه من خلال التأهل إلى بطولة كأس العالم.

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الدرندلي يوضح هدف مصر في كأس الأمم الإفريقية

وأكد الدرندلي أن هذا النجاح ليس صدفة، بل هو ثمرة تكاتف منظومة كاملة شملت اللاعبين والإدارة والجهاز الفني، مما يعكس نضجاً رياضياً كبيراً. كما كشف أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي الحالي للمنتخب الوطني هو التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كخطوة طبيعية لاستكمال الإنجاز بتأهل المونديال، مشدداً على أن البطولة المقبلة ستكون تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يقوده المدير الفني علي ماهر.

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وأضاف أن اختيار المدير الفني الجديد جاء بناءً على اختيار خالص ومباشر من قبل الإدارة العليا، وتمت الموافقة عليه فوراً دون أي تردد، مما يضمن استقراراً فنياً وسرعة في اتخاذ القرارات. وفي تصريحات أخرى حول كواليس التعاقد، أشار الدرندلي إلى أن المفاوضات مع علي ماهر كانت سريعة للغاية، ولم تستغرق سوى خمس دقائق فقط، نظراً لتوافق الآراء الكامل، حيث لم يحدث أي خلاف أو نقاش حاد على الجانب المادي أو قيمة الراتب، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل والرغبة في التعاون من كلا الطرفين.

الدرندلي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي ماهر

وأوضح أن تحديد بنود التعاقد الرسمية ستتم عقب عودة البعثة من رحلتها إلى ملاوي، لضمان الانتهاء من الإجراءات الإدارية بشكل دقيق وشفاف. من ناحية أخرى، أضافت سفيرة مصر بمالاوي أن الجالية المصرية هناك تنتظر بفارغ الصبر وصول محمد صلاح وأعضاء بعثة الفراعنة، مؤكدة أن السلطات المحلية قد تمكنت من تأمين الحماية الخاصة للبعثة المصرية لضمان راحتهم وأمانهم durante الزيارة، مما يعكس العلاقات الطيبة بين البلدين والاهتمام الكبير بالجالية المصرية.