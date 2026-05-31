الدرندلي: مباراة البرازيل هي المحطة الأهم في استعدادات مصر لكأس العالم 2026

تصريحات مهمة من خالد الدرندلي حول استعدادات المنتخب المصري لكأس العالم 2026، وتوضيح حقيقة حضور أعضاء مجلس الإدارة في البعثة، وشرح أسباب التعاون مع الشركة المتحدة.

في إطار استعدادات المنتخب المصري ل كأس العالم 2026 ، أكد خالد الدرندلي ، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المباراة الودية أمام البرازيل تمثل المحطة الأهم في برنامج التحضير.

وأشار الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت إلى أن الجهاز الفني واللاعبين خاضوا عدة بروفات خلال الفترة الماضية، وأن المباراة الأخيرة ضد البرازيل ستكون الأقوى والأكثر فائدة قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأضاف أن الأجواء في المعسكر الأمريكي رائعة، وأن اللاعبين خضعوا لجولة تسويقية، على أن يقام أول تدريب فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

وردًا على ما تردد حول وجود أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد ضمن البعثة، أوضح الدرندلي أن رئيس البعثة هو العضو الوحيد من المجلس المتواجد رسميًا، وأي عضو آخر سيتواجد في أمريكا خلال الفترة المقبلة سيكون على نفقته الخاصة. كما أكد أن المهندس هاني أبو ريدة موجود في الولايات المتحدة انطلاقًا من ارتباطاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليس كجزء من بعثة المنتخب. وشدد على عدم وجود أي انطباع حول تدخل أعضاء المجلس في أعمال البعثة.

كما تناول الدرندلي ما أثير حول وجود صاحب مطعم مشهور مع البعثة، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالسفر أو الإقامة برفقة المنتخب، موضحًا أن الصور التذكارية التي التقطت في المطار كانت مصادفة، حيث قابل البعثة وسلم عليها فقط. وأشار إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة، الشريك الرسمي للاتحاد المصري، وفر عوائد مالية كبيرة للبعثة، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من الفيفا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، مما يساعد في تغطية تكاليف الإقامة والتنقل بشكل أفضل





