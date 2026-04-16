الدعاء بأسماء الله الحسنى: شرف العلم والعمل والنجاة

مقالة تتناول أهمية استحضار أسماء الله الحسنى والعمل بمقتضاها، وشرح مكانة العلم بها كأساس الدين، وتوضيح مشروعية الدعاء بها، مع بيان جوانب هذا الدعاء وتأثيره في حياة المسلم، بالإضافة إلى شرح لبعض الصفات الإلهية كال 'العلي' والفرق بين تسمية الله وتسمية المخلوق بها.

يؤكد ال دين الإسلامي على أهمية استحضار أسماء الله الحسنى والعمل بمقتضاها، لما لها من مكانة عظيمة في بناء العلاقة بين العبد وربه. يتجلى هذا الأمر في قوله تعالى: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ". إن العلم ب أسماء الله الحسنى هو من أشرف العلوم وأساسها، لأنه يتعلق بجوهر الذات الإلهية، ويعزز الإيمان ويرسخ اليقين.

ويُعد الدعاء بأسماء الله الحسنى من العبادات المستحبة والمشروعة، فقد نص الفقهاء على جوازه استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾. ويشمل الدعاء بأسماء الله الحسنى عدة جوانب، منها الثناء على الله وتمجيده بأسمائه وصفاته، ومنها الالتجاء إليه وطلب الحاجات منه، ومنها الضراعة والتذلل إليه. ويُعد هذا النوع من الدعاء طريقة لتعميق الصلة بالله، حيث يتعلم العبد كيف ينادي ربه بأسمائه التي تدل على كماله وجلاله، مثل "يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قدوس، يا عفو، يا غفور، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن". وهذا النوع من الدعاء يعكس حالة القلب المتعلق بالله، الراجي في فضله، والمتذلل بين يديه. ويُضاف إلى ذلك، أن الدعاء بأسماء الله الحسنى هو وسيلة لغفران الذنوب والنجاة من النار، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة التي تحث على الدعاء في أوقات الشدة والرخاء. إن استحضار صفات الله الحسنى في الدعاء يفتح أبواب الرحمة والمغفرة، ويجعل العبد يشعر بقربه من خالقه، ويزيده إيمانًا ويقينًا. إن إطلاق صفة "العلي" على الله تعالى، تعني أنه سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، وأكبر من كل شيء، فهو عليٌّ في ذاته، وعليٌّ في صفاته، وعليٌّ في أفعاله. هذه الصفة تدعو المسلم إلى التوحيد الخالص، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقات. فالمسلم يؤمن بأن الله لا يحل في أكوانه، وأنه متفرد بالجلال والجمال والكمال. وصفة "العلي" هي من الأسماء الحسنى التي يجوز أن يتسمى بها البشر، كما في تسمية "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه. ولكن هناك أسماء لم يأذن الله لأحد أن يتسمى بها إلا له وحده، مثل "الله" و "الرحمن". أما أسماء مثل "الرحيم"، "السميع"، "البصير"، فيجوز وصف الأشخاص بها، ف نقول "فلان رحيم" أو "فلان سميع". وصفة "العظيم" أيضاً من الأسماء التي يمكن أن نطلقها على الأشياء، كما في قوله تعالى: {كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}. وإن علو الله تعالى ليس منسوبًا إلى مكان أو جسد، فهو سبحانه منزه عن ذلك. فالرحمة في حق الإنسان هي شفقة في القلب، أما رحمة الله فهي صفة مطلقة لا تشبه رحمة المخلوق. إن إدراك هذه المعاني يعمق فهمنا لله تعالى، ويحرر الإنسان من الوثنية والشرك، ويجعله يدرك عظمة الخالق وكمال صفاته





