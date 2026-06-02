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الدعاء في النصف الثاني من ذي الحجة: فرصة عظيمة للاستجابة والتقرب إلى الله

دين وإيمان News

الدعاء في النصف الثاني من ذي الحجة: فرصة عظيمة للاستجابة والتقرب إلى الله
دعاء النصف الثاني من ذي الحجةالذكر في الأشهر الحرمدار الإفتاء المصرية
📆6/2/2026 4:31 AM
📰ElBaladOfficial
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تسلط هذه المقالة الضوء على أهمية دعاء النصف الثاني من شهر ذي الحجة وأوقاته المباركة، مع ذكر الأدعية المستحبة في هذه الأingham، وفقًا لفتاوى دار الإفتاء المصرية والآثار النبوية.

مع بداية النصف الثاني من شهر ذي الحجة، تفتح آفاق Reflection والتضرع إلى الله تعالى، حيث تعد هذه الأوقات من أعظم الأوقات استجابة للدعاء في الإسلام.

وقد حثت النصوص الشرعية على الاجتهاد في الذكر والدعاء في هذه الأيام المباركة، وخاصة في العشر الأوائل من ذي الحجة التي هي من الأشهر الحرم، ومن بينها الأيام العشرة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الأيام عند الله. وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن ذكر الله تعالى في هذه الأوقات هو شعار أهل الإيمان، وأنه سبب في طمأنينة القلب وتزكية النفس، مستشهدة بالآية الكريمة: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

كما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً بين الذاكر لله والغافل عنه، كالحي والميت، مما يدل على عظمة مكانة الذكر. وقد استحب الفقهاء ترديد أدعية معينة في هذه الأيام، مثل التسبيح والتهليل والتكبير، كما وردت أدعية خاصة بالنصف الثاني من ذي الحجة، كاللهم إني أسألك بفضلك... إلخ. وبهذا تكون هذه الفترة فرصة ثمينة للتقرب إلى الله بالطاعات، وطلب العفو والمغفرة، والاستغاثة بالدعاء في جميع الأمور، ما يجعلها من أحب الأوقات إلى قلوب المؤمنين

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دعاء النصف الثاني من ذي الحجة الذكر في الأشهر الحرم دار الإفتاء المصرية أدعية مستجابة ذو الحجة

 

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