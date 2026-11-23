الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تؤكد تحملها نسبة كبيرة من تكاليف المشاركة في المعارض الدولية وبعثات المشترين لتعزيز استراتيجية التصدير المصرية

أكد الوزير مفوض تجاري علاء البيلي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الدولة المصرية توفر حزمة متكاملة من أدوات الدعم للشركات الراغبة في التوسع بالسوق الخارجي، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تشمل المشاركة في المعارض الدولية وبعثات المشترين والتدريب على دراسات الأسواق.

تفاصيل الدعم المالي واللوجستي للمشاركة

تتولى الدولة تحمل 60% من تكلفة مشاركة الشركات المصرية في الأجنحة الوطنية المجمعة بالمعارض الخارجية، بالإضافة إلى التحمل الكامل لبعض التكاليف اللوجستية المتعلقة بتنظيم البعثات التجارية، بما في ذلك الانتقالات الداخلية وقاعات الاجتماعات وشحن العينات.

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يتم أيضًا تحمل تكاليف إقامة المشترين الأجانب لمدة 3 أيام ضمن بعثات المشترين، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل الوصول المباشر للجهات المستثمرة المصرية إلى فرص الشراء الدولية وتقليل العبء المالي عليها.

مواجهة المعلومات غير الدقيقة حول برامج الدعم

أوضح علاء البيلي أن التحدي الرئيسي لا يقتصر على نقص المعلومات، بل يمتد إلى تداول أخبار غير صحيحة بشأن شروط الاستفادة، مستشهدًا بحالة رجل أعمال شاب اعتقد خطأً أن تجاوز صادراته مليون دولار يحرمه من الدعم، وهو ما تبين زيفه بعد التواصل المباشر معه.

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أكد البيلي أن هذه الوقائع تكشف ضرورة الانتقال من الاجتماعات العامة إلى لقاءات دورية على مستوى الشعب الصناعية، بمشاركة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لشرح التفاصيل بدقة وتفادًٍا للرسائل المغلوطة.

استراتيجية التصدير كنمو أساسي للنمو

شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على أن التصدير يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية نمو الشركات وليس خطة بديلة عند تراجع الطلب المحلي، موضحا أن العمل بالتوازي في السوقين يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن التنافسية.

وأضاف أن دخول الأسواق الخارجية يفرض تطوير المنتجات وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية داخليًا، ويحد من الاعتماد الكامل على تقلبات السوق المحلية، مؤكدًا أن تنويع الأسواق يضمن مسارات نمو متعددة ومستقرة.

رحلة المصدر من المصنع إلى العالم

استعرض علاء البيلي مراحل رحلة المصدر المصري بدءًا من التعرف على الحوافز الاستثمارية المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مرورًا باختيار الموقع المناسب للمصنع بناءً على سلاسل الإمداد، وصولًا إلى الاستعانة بالمجالس التصديرية لكل مرحلة.

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وأشار إلى أن فهم السياسات الاستثمارية يساعد المستثمر على اختيار بين التواجد قرب التجمعات الصناعية الكبرى أو بالقرب من الموانئ، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وتكاليف الشحن، مما يسهم في بناء شبكة علاقات معسلاسل الإمداد العالمية.