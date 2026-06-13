الدكتور مصطفى مدبولي يبدأ جولة بمحافظة البحيرة

بدأت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة البحيرة لتفقد سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية. وتشارك في الجولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعددٍ من المسئولين.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جولة موسعة ب محافظة البحيرة لتفقد سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية. وشارك في الجولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان ، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعددٍ من المسئولين.

وأكد أن زيارته اليوم لمحافظة البحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية المُتتابعة التي يحرص على القيام بها لكونها تتيح فرصة للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المختلفة على أرض كل محافظة لدفع الجهود وتذليل التحديات سعياً لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن محافظة البحيرة إحدى أكبر محافظات الوجه البحري والتي تتميز بتنوع مواردها وقدراتها ومقوماتها لقيام المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والاستكشاف.

وأضاف أن جولة اليوم ستشهد تفقد عددٍ كبير من المشروعات الخدمية والتنموية فضلاً عن متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تضمه من مقاصد أثرية عريقة وطابع معماري فريد وحرف تراثية مُتميزة. وفي نفس الوقت، أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، عن إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص عملياته في لبنان بسبب المفاوضات الإيرانية.

وذكرت أن هذه التعليمات جاءت بعد أن تم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي جديد يسمح بإعادة التفاوض على معاهدة إيران النووية. وتم توجيه هذه التعليمات للقوات الإسرائيلية لتقليص عملياتها في لبنان، مع التأكيد على أن هذا القرار سوف يؤثر على جميع القوات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، عن إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص عملياته في لبنان بسبب المفاوضات الإيرانية.

وذكرت أن هذه التعليمات جاءت بعد أن تم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي جديد يسمح بإعادة التفاوض على معاهدة إيران النووية. وتم توجيه هذه التعليمات للقوات الإسرائيلية لتقليص عملياتها في لبنان، مع التأكيد على أن هذا القرار سوف يؤثر على جميع القوات العسكرية الإسرائيلية في لبنان





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