الدولار يهبط لأقل من 50 جنيها في بعض البنوك المحلية

شهد الجنيه المصري حالة من التعافي خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وارتفع رسميا أمام الدولار بنحو 2.4% مدفوعا بزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأيضا ارتفاع أحدي أهم مكون لمصادر تدفق العملة الأجنبية تحويلات المصريين بالخارج.

شهد الجنيه المصري حالة من التعافي خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وارتفع رسميا أمام الدولار بنحو 2.4% مدفوعا بزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأيضا ارتفاع أحدي أهم مكون لمصادر تدفق العملة الأجنبية تحويلات المصريين بالخارج.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي رسميا أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 49.99 جنيه مقابل 51.19 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل الاسبوع. وخلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أحدي أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة نمو 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي الفترة بين يوليو 2025 حتى أبريل 2026 لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025. وأيضا ارتفع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار خلال مايو مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل بزيادة 125 مليون دولار. ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 50.08 جنيه للشراء 50.28 جنيه للبيع. نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل إلي: 49.90 جنيه للشراء 50 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، إتش إس بي سى HSBC، ميدبنك والبنك الأهلي المصري لنحو: 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي، لنحو: 49.86 جنيه للشراء 49.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول والبركة ليبلغ: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو: 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، أبوظبي التجاري والكويت الوطني لنحو: 49.80 جنيه للشراء 49.90 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو: 49.77 جنيه للشراء 49.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو: 49.86 جنيه للشراء 49.99 جنيه للبيع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جنيه مصري، دولار أمريكي، بنك مركزي، تحويلات المصري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تراجع سعر الدولار في مصر ليقترب من 50 جنيها للبيعوصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات تقارب 50 جنيها في السوق المصرية، مع تحليل للأنماط والتقلبات بين البنوك المختلفة في المحطات اليومية، مع تركيز على نسب الشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة.

Read more »

الجنيه يسترد أكثر من نصف خسائره في بداية الحرب الإيرانية• الدولار يواصل التراجع ويقترب من مستوى 50 جنيها واصلت أسعار صرف الدولار الانخفاض في البنوك، بنهاية التعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 12 و70 قرشا، وذلك بعد أن ه

Read more »

جيروزاليم بوست: إسرائيل التقطت أكثر من 50 ألف صورة لإيران عبر الأقمار الصناعية خلال الحربكشفت صحيفة &171;جيروزاليم بوست&187;، أن الأقمار الصناعية الإسرائيلية التقطت أكثر من 50 ألف صورة لإيران خلال الحرب الأخيرة، التي أطلقت عليها تل أبيب اسم عملية

Read more »

سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترةسعر الدولار اليوم يتراجع لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي.. انخفاض العملات العربية الأربعاء 17 يونيو 2026

Read more »

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ 3 أشهر ونصفتراجع سعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية اليوم ليهبط تحت مستوى 50 جنيهًا للشراء والبيع، في علامة على استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

Read more »

سعر الدولار اليوم الأربعاء.. الأخضر يفقد 1.20 جنيه خلال 4 أيام ويهبط لـ49 جنيها بختام التعاملاتواصل سعر الدولار تراجعه فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء ليستمر فى مساره النزولى الممتد منذ مطلع الأسبوع الحالى ويهبط دون مستويات الـ 50 جنيها مسجلا أدنى مستوياته خلال الجلسات الأخيرة - الوطن

Read more »