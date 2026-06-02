الدولار يهبط دون 52 جنيهاً في البنوك المصرية بعد العيد

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 2 يونيو 2026، مسجلاً أقل من 52 جنيهاً في عدة بنوك، وذلك بعد إعلان البنك المركزي عن بيع أذون خزانة دولارية بقيمة 461.5 مليون دولار

شهد سوق الصرف في مصر تراجعاً ملحوظاً في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث هبط الدولار دون مستوى 52 جنيهاً للمرة الأولى منذ فترة، مسجلاً في بعض البنوك حوالي 51.87 جنيه للشراء. ويسجل هذا الانخفاض تغييراً مهماً في المشهد النقدي، حيث كان الدولار قد استقر حول مستوى 52 جنيهاً لعدة أسابيع. وقد تنوعت أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، مما يعكس اختلافات في سياسات العرض والطلب والسيولة المتاحة في كل مؤسسة مالية.

تشير التوقعات إلى أن هذا التراجع قد يكون.result من زيادة المعروض من الدولار في السوق المصري، سواء عبر التحويلات الواردة من الخارج أو صافي مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تراجع الطلب الاستيرادي مؤقتاً. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية بقيمة 461.5 مليون دولار، حيث تجاوزت طلبات الشراء الحد المطلوب بأكثر من 15%، مما يدل على ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بالعملة الأجنبية واستمرار جاذبية العائد بالدولار.

وهذا النشاط في سوق الأذون الدولارية يعزز فكرة استقرار سوق الصرف على المدى القصير. في تفاصيل الأسعار، سجل البنك التجاري الدولي CIB rate 51.92 جنيه للشراء و52.02 للبيع. بينما وصل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي إلى 51.96 جنيه للشراء و52.06 للبيع. وفي بنك HSBC، بلغ السعر 51.97 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري، فسجل 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. وسجل بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK نفس السعر تقريباً 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. الجدير بالذكر أن أقل سعر للدولار كان في بنك كريدي أجريكول، حيث بلغ 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع. بينما ظل سعر البيع في البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس عند مستوى 52.07 جنيه للبيع و51.97 للشراء.

يشهد السوق حالياً حالة من الترقب لمعرفة ما إذا كان هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً أم سيدوم على المدى المتوسط، خاصة مع اقتراب موسمzych الصيفي واراحة الطلب على السلع الاستيرادية. كما أن المراقبة مستمرة من قبل المتعاملين لبيانات البنك المركزي حول احتياطيات النقد الأجنبي ومعدلات التغطية، والتي قد تؤثر على توجهات السوق





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