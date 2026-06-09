الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في بنوك مصرية.. هل يواصل الصعود لـ53؟

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات 9 يونيو 2026، متجاوزًا حاجز 52 جنيهًا للشراء في عدة بنوك، في ظل ترقب السوق لقرارات الفيدرالي الأمريكي وقدوم توقعات برفع الفائدة، مما يدفع للاستفسار عن إمكانية وصوله لـ53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تداولات يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، حيث تجاوز حاجز 52 جنيهًا للشراء في عدة بنوك عاملة في السوق المحلية.

هذا الصعود يأتي في ظل ترقب المشتركين والمتعاملين في سوق الصرف لأي تحركات جديدة للعملة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وقد شهدت الفترة الأخيرة تقلبات في أداء الدولار بين الارتفاع والانخفاض، مما يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الصعود واقتراب سعره من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري. في التفاصيل، سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء للدولار عند 52.17 جنيهًا،点在52.27 جنيهًا للبيع.

بينما سجلت بنوك رئيسية أخرى مثل QNB الأهلي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس سعر شراء موحدًا هو 52.10 جنيهات، مع سعر بيع 52.20 جنيهًا. كما سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء 52.09 جنيهات وبيع 52.19 جنيهًا، والبنك المركزي المصري سجل شراء 52.09 جنيهات وبيع 52.22 جنيهًا. أما بنكي HSBC والكويت الوطني NBK فسجلا سعر شراء حوالي 52.08 جنيهات وبيع 52.18 جنيهًا.

وسجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء 52.07 جنيهات وبيع 52.17 جنيهًا، بينما سجل بنكا البركة والتجاري الدولي CIB سعر شراء 52.05 جنيهات وبيع 52.15 جنيهًا. هذا التجانس في الأسعار فوق مستوى 52 جنيهًا في معظم البنوك يدل على استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في الفترة الأخيرة، والتي تمثل أعلى سعر له منذ نحو شهرين. ويعزى هذا الارتفاع إلى توقعات قوية برفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الدولار بشكل مؤقت.

ومع ذلك، يبقى السوق المصري مرهونًا بحجم المعروض من الدولار النقدي以及الطلب المحلي، خاصة amid TMUM o Angels من risers ومرونة السياسات النقدية المصرية. وتظل التوقعات未来的ة الدقيقة للجنيه المصري مرتبطة بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأمريكي، وأداء الاقتصاد المصري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ونتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي





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