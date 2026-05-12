الدكتورة كوثر محمود: تكريم العناصر المتميزة في مختلف المحافظات حتى نهاية العام.. الصحة دمياط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للتمريضوزير الصحة: التمريض المصري يميز بين العلم والمهارة والإنسانية

تشير إلى التقدير الذي يوليه الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، لنقابة التمريض التي تحرص على تكريم العناصر المتميزة في مختلف المحافظات حتى نهاية العام Mishra. وأشارت إلى تميز التمريض في مصر بالعلم والمهارة والإنسانية ونسبة العاملين فيه التي تجاوزت 300 ألف عامل أغلبهم في القطاع الحكومي. كما أشار الوزير الأول للشؤون الصحية، إلى تقدير قيمة التمريض المصري وكافة الجهود التي بذلتها فيípروفيروس كورونا وما بعدها. التمريض المصري يستحق التكريم من سلسلة ترحيبية على مختلف المستويات كما أوضحت نقيب التمريض، أن رأسيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًة بقطاع التمريض والهيكل الصحي العام. وذلك بتقديم الدعم للعاملين به. كما أوصت بأنه من الضروري تذليل كل المعوقات الكبيرة التي تواجه طواقم المستشفيات والجوش والخطط الرامية لتأهيلهم لمواكبة منظومة التأمين الصحي. وخاصة مع جائحة كورونا وما بعدها.

الصحة دمياط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للتمريضوزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانيةتعليم الشيوخ تطالب الحكومة بخطة عاجلة لإنقاذ التمريضنقيب التمريض تؤكد أهمية تأهيل طواقم المستشفيات لمواكبة منظومة التأمين الصحيوأوضحت نقيب عام التمريض،أن عدد العاملين بقطاع التمريض في مصر يبلغ نحو 300 ألف، بينهم ما بين 230 إلى 250 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن أعداد العاملين كبيرة وتتمنى تكريمهم جميعًا. التمريض المصري يستحق التكريم كما وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التمريض ويقدم الدعم للعاملين به، مؤكدة أن التمريض المصري يستحق التكريم لما قدمه من جهود كبيرة، خاصة خلال فترة فيروس كورونا وما بعدها





