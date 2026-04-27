الدكتور علي جمعة: احفظ قلبك فهو محل إشراق شموس المعرفة

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قلبك هو محلّ إشراق شموس المعرفة، فلا تتركه مرتعًا لكل خاطرٍ رديء، ولا تجعل الذنوب تحجبه عن النور.

احفظ قلبك؛ فالمراقبة هي مفتاح الحراسة، أن تراقب نفسك لحظةً بلحظة، وتمنع عنها الشهوات والرغبات والحجب التي تطفئ نور الإيمان.

ونوه ان في قلبك نور، لكنك تحجبه بالمعاصي. قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: «لو كُشف عن نور قلب المؤمن العاصي، لَطَبَقَ ما بين السماء والأرض بالإيمان! » وتأمل قوله: المؤمن العاصي.

كيف يكون للقلب نور فبعض الناس يقول: كيف يكون له نور؟ ونجيب: لأن للإيمان نورًا، ولو خالطه عصيان. فما بالك بالمؤمن المطيع؟! إذن، أنت تملك كنزًا عظيمًا في قلبك، فلا تستهِن به، بل اعرف قيمته، واستعمله لله، واحترمه.

ويقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري: «نورٌ في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. » وأشار إلى انك إذا جلَّيت نور قلبك بالطاعة، والذكر، والالتزام، والديمومة، والتعرّض لنفحات الله، وجاءك ذلك النور، غرقت فيه. فهناك توافق يحدث بين ذكرك وطاعتك، ونيّتك واختيارك الصالح، وبين توفيق الله وأمره فيك. فإذا تمّ هذا التوافق، اكتمل النور، واتصل النور بالنور.

فلا تطفئ هذا النور بما يُغضب الله، وابدأ من الآن في تطهير قلبك؛ فالله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهل قلبك مستعد أن يُنظر إليه؟ وتابع الدكتور علي جمعة في حديثه عن أهمية حفظ القلب، مؤكدًا أن القلب هو مركز الإدراك الروحي والعقلي، وأن حفظه من الشوائب والمخالفات هو السبيل الوحيد لتحقيق الراحة النفسية والنجاة في الآخرة.

وأضاف أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من كل ما قد يفسد قلبه، مثل الغيظ والحسد والشهوات، لأن هذه الأمور تؤدي إلى إطفاء نور الإيمان الذي يضيء في القلب. كما أوضح أن التوبة والاستغفار هما الوسيلة الأساسية لاستعادة هذا النور، مشيرًا إلى أن الله تعالى يغفر الذنوب ويجدد الإيمان لمن يتوب إليه بصدق. وقال إن القلب الذي يحفظه صاحبه من المعاصي يكون مثل البستان الخضير، بينما القلب الذي يُهمل يكون مثل الصحراء الجافة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. » كما تناول الدكتور علي جمعة في حديثه موضوعات أخرى تتعلق بالحياة الروحية، مثل أهمية الصلاة والذكر في تنقية القلب، مشيرًا إلى أن الصلاة هي وسيلة مباشرة للتواصل مع الله، وأن الذكر هو الذي يحافظ على نور القلب ويزيده.

كما تحدث عن أهمية الصبر والرضا بقضاء الله، مؤكدًا أن هذه الصفات هي التي تميز المؤمن الحقيقي عن غيره. وقال إن الإنسان يجب أن يكون على علم بأن الله تعالى يعلم ما في قلبه، وأن كل ما يفعله يُكتب في لوح المحفوظ.

