الدكتور شريف باشا: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية طالبنا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامل لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة

الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في حواره لصدى البلد تحدث عن ميزانية الدولة وعدم قدرتها على تحمل زيادة رواتب الأطباء، كما اقترح منحهم تسهيلات ضريبية طالبا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامل. كما اقترح الدكتور باشا إصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة، كما تحدث عن احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة أوصانا بزيادة مخصص العلاج على نفقة الدولة لـ 15 مليار جنيه. كما تحدث عن مظلومية التمريض في مصر ولا يقل أهميته عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعي. كما اقترح أن يكون هناك منهجا تدريبيا لكل الأطباء في كل التخصصات مدته 6 سنوات ولا يجب تحديد الأتعاب الخاصة للطبيب لأنه مش سلعة. كما تحدث عن إحنا فوق دماغ كل حد بيضر المصريين.
الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في حواره لصدى البلد: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية طالبنا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامل لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة أوصينا بزيادة مخصص العلاج على نفقة الدولة لـ 15 مليار جنيه التمريض في مصر مظلوم ولا يقل أهميته عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعي اقترحت أن يكون هناك منهجا تدريبيا لكل الأطباء في كل التخصصات مدته 6 سنوات لا يجب تحديد الأتعاب الخاصة للطبيب لأنه مش سلعة إحنا فوق دماغ كل حد بيضر المصريي.
الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في حواره لصدى البلد: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية طالبنا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامل لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة أوصينا بزيادة مخصص العلاج على نفقة الدولة لـ 15 مليار جنيه التمريض في مصر مظلوم ولا يقل أهميته عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعي اقترحت أن يكون هناك منهجا تدريبيا لكل الأطباء في كل التخصصات مدته 6 سنوات لا يجب تحديد الأتعاب الخاصة للطبيب لأنه مش سلعة إحنا فوق دماغ كل حد بيضر المصريي
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