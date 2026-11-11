الدكتور أحمد أمين يحذر من علاقة الشخصين التجنبيين بين الهدوء وغياب القرب العاطفي

يوضح الدكتور أحمد أمين، استشاري العلاقات الأسرية والعاطفية، لماذا قد تبدو علاقة شخصين تجنبيين مستقرة في ظاهرها بينما تفتقر إلى الدفء والتواصل العاطفي الحقيقي.

كشف الدكتور أحمد أمين ، استشاري العلاقات الأسرية والعاطفية ، عن مواصفات وأسباب العلاقة التي تجمع بين شخصين يتسمان ب نمط التعلق التجنبي. وأوضح أن هذه العلاقة تبدأ عادةً بهدوء وراحة واضحين، إذ يقدر كل طرف الخصوصية ويحرص على مساحته الشخصية.

ويرى أمين أن المشكلة لا تظهر في البداية، بل تتشكل مع مرور الوقت عندما يتحول التوافق الظاهري إلى علاقة تفتقر إلى القرب العاطفي الحقيقي. ويعتمد هذا التحول على طريقة تعامل الطرفين مع المشاعر والاحتياجات داخل الشراكة.

Also read نهاية 3.8 مليار دولار سنويا.. كيف يعيد ترامب رسم خريطة التحالف العسكري مع إسرائيل؟

آليات الهدوء الظاهري في العلاقة التجنبية

يوضح الدكتور أحمد أمين أن الشخصين التجنبيين لا يطلب أحدهما من الآخر اهتمامًا مستمرًا أو تواصلًا طوال الوقت. ويشعر كل منهما بالارتياح لأنه وجد شريكًا يحترم حاجته إلى الاستقلالية ولا يضغط عليه عاطفيًا.

لكن هذا الهدوء قد يخفي غياب المواجهة الحقيقية، إذ لا يشعر أي طرف بالتهديد من احتياج الآخر إلى المساحة. ويفسر كل منهما صمت الآخر أحيانًا على أنه نضج واستقلالية، بينما قد يكون في حقيقته تجنبًا للمواجهة أو صعوبة في التعبير عن الاحتياجات العاطفية.

Advertisement

وبحسب أمين، تتحول الخلافات الصغيرة إلى مسافات كبيرة عندما يختار الطرفان الصمت بدلًا من الحوار. فكل طرف ينتظر أن يبدأ الآخر، ويخشى أن يظهر بمظهر المحتاج أو الضعيف، فيقتصر التواصل على الأمور اليومية دون مشاركة حقيقية للمشاعر أو المخاوف.

موقف الشخص التجنبي من المشاعر والحب

يؤكد الدكتور أحمد أمين أن الشخص ذا نمط التعلق التجنبي ليس شخصًا بلا مشاعر، ولا يعني هذا النمط عجزه عن الحب. لكنه قد يجد صعوبة في التعبير عن احتياجه للطرف الآخر، أو يشعر بعدم الارتياح عندما تصبح العلاقة شديدة القرب.

ويضيف أن هذا الشخص قد يعبر عن حبه بالأفعال أكثر من الكلام، أو ينسحب حين يشعر بأن العلاقة تطالبه بانكشاف عاطفي أكبر مما اعتاد عليه. وهنا قد يسيء كل طرف فهم الآخر، فيفسر الصمت على أنه لامبالاة، بينما يكون أحيانًا نتيجة صعوبة في التعامل مع المشاعر.

ويشير أمين إلى أن الطرف الذي يمر بظرف يحتاج فيه إلى الدعم والاحتواء قد لا يجد من شريكه التجنبي من يعرف كيف يستجيب لاحتياجه. وقد ينسحب الشريك لأنه يشعر بالضغط، فيزداد الإحساس بالبعد لدى الطرف الآخر.

Advertisement

أسباب استمرار العلاقة وخطوات تجاوز الفتور

يوضح الدكتور أحمد أمين أن غياب المشكلات الظاهرة لا يعني بالضرورة وجود علاقة صحية، إذ قد يستمر الطرفان معًا لأنهما لا يتشاجران كثيرًا، أو لأن كل واحد يمنح الآخر المساحة التي يريدها. ويفرق بين علاقة هادئة يسودها التفاهم، وعلاقة هادئة لأن الطرفين يتجنبان الحديث عن الأمور المزعجة.

وينبه أمين إلى أن الطرفين قد يكتشفان بعد فترة أنهما يعيشان تحت سقف واحد، بينما يعيش كل منهما جزءًا كبيرًا من حياته العاطفية بمفرده. ولهذا يرى أن الاستقلالية وحدها لا تكفي لبناء علاقة قوية ما لم يقترن بها حوار صريح.

ويقدم الدكتور أحمد أمين خمس خطوات للتعامل مع هذا النمط من العلاقات. تبدأ الخطوة الأولى بالتعبير عن الاحتياجات بوضوح بدلًا من انتظار أن يفهم الطرف الآخر ما نشعر به تلقائيًا.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في عدم استخدام الصمت وسيلة للهروب، إذ يحق لأي طرف أن يأخذ وقتًا ليهدأ، لكن يجب العودة إلى الحوار ومناقشة المشكلة. ويضيف أن التدرج في القرب العاطفي أفضل من التحول المفاجئ، مع احترام المساحة الشخصية دون إهمال العلاقة، وتحمل كل طرف مسؤولية التغيير عبر مبادرة متبادلة.