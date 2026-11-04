الدوحة تلمح لاستضافة كأس السوبر المصري للأندية بعد تعثر الإمارات

تتجه قطر لاستضافة النسخة القادمة من كأس السوبر المصري للأندية بعد تراجع الإمارات، وسط تفاؤل بزيادة الاهتمام الجماهيري وتحفيز المنافسة بين الأندية المصرية الكبرى.

تتجه العاصمة القطرية الدوحة بقوة لتكون الوجهة المختارة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية، بعد تسريب تقارير تفيد بأن هناك مباحثات مكثفة جارية بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ونظرائهم في قطر.

تحول جغرافي في استضافة البطولة المصرية

أعلنت صحيفة "العرب" القطرية أن الدوحة أصبحت من أبرز الوجهات المطروحة رسميًا لتنظيم المنافسات، مما يعكس تحولًا في الخطة المبدئية التي كانت قد حددت الإمارات كمكان للاستضافة خلال شهر نوفمبر الجاري.

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ويعود هذا الاهتمام القطري إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها الأندية المصرية بين الجماهير المتواجدة في قطر، مما يضمن حضورًا جماهيريًا مكثفًا وبيئة إعلامية مشجعة للبطولة.

تفاصيل المشاركة والأنظمة المطبقة

تضم قائمة المشاركين المحتملين في هذه النسخة ثلاثة أندية رئيسية حسمت أماكنها بناءً على نتائجها في المسابقات المحلية الأخيرة، حيث يتقدم نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، ويليها بيراميدز المتوج بلقب كأس مصر.

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كما يتواجد نادي سيراميكا كليوباترا في القائمة بصفته بطل كأس عاصمة مصر، بينما يظل النادي الأهلي ضمن الخيارات المحتملة الأخرى من خلال حيازته للبطاقة الذهبية ليكتمل كادر الفرق المشاركة.

من الجدير بالذكر أن المفاوضات الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع على اتفاق رسمي ونهائي، مما يعني أن الباب لا يزال مفتوحًا لأي تطور آخر قبل الإعلان الرسمي.

تطورات أخرى في الساحرة المستديرة

في سياق رياضي متصل، حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 فوزًا نظيفًا بنتيجة هدف دون مقابل على نظيره بتروجت في الجولة التاسعة، بتسجيل أحمد حسن الهدف الحاسم في الدقيقة 49.

كما شهدت التجهيزات لمنتخب الناشئين مواليد 2010 محاضرة تحكيمية ألقاها محمود البنا، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس بين 10 و16 نوفمبر الجاري.