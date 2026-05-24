الدليل الإيماني الشامل لأدعية الحج والعمرة وفق توجيهات وزارة الأوقاف

تقرير تفصيلي يستعرض المسار الروحي للمسلم في رحلة الحج والعمرة، بدءاً من أدعية الخروج من المنزل وصولاً إلى رؤية الكعبة المشرفة، مع التركيز على القيم التعبدية والروحية.

أكدت وزارة الأوقاف في تقرير مفصل لها أن رحلة الحج و العمرة تمثل المحطة الأسمى والأعظم في حياة كل مسلم، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى آخر، بل هي رحلة روحية وجدانية تتجرد فيها القلوب من كافة الشواغل الدنيوية والارتباطات المادية، لترتفع الأكف إلى السماء في تضرع وخضوع طلباً للقبول والمغفرة.

وأوضحت الوزارة أن أدعية الحج والعمرة تأتي لتكون بمثابة الزاد الروحي الذي يرافق العبد في أشرف البقاع على وجه الأرض، مشيرة إلى أن هذه المناسك ليست مجرد حركات تؤدى أو طقوس يتم تنفيذها، بل هي لحظات من القرب الإلهي واستجابة الدعوات ورحمة واسعة، حيث وعد الله سبحانه وتعالى ضيوفه بالقبول والمغفرة وتطهير النفوس من الخطايا. وقد شددت الوزارة على أن الله شرع الدعاء كصلة وثيقة وملاذ دائم للمؤمن في كافة أحواله، معتبرة أن ترك الدعاء هو نوع من الاستكبار عن العبادة، مستشهدة بقول الحق تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، مما يجعل من هذه الرحلة فرصة ذهبية لتجديد العهد مع الخالق وتفريغ الشحنات السلبية من النفس والعودة بقلب سليم ونفس مطمئنة.

وتبدأ تفاصيل هذه الرحلة الإيمانية من اللحظة الأولى التي يهم فيها المسلم بالخروج من منزله، حيث يُسن له أن يسلم أمره لله عز وجل قائلاً بسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ، ليكون التوكل هو العنوان الأول لهذه الرحلة. وعند ركوب وسيلة السفر، سواء كانت طائرة أو سيارة، يستحضر الحاج نعمة الله في تيسير السبل وتطويع الوسائل، فيقرأ الآيات الكريمة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يتبعها بدعاء السفر الجامع الذي يسأل فيه الله البر والتقوى والعمل الذي يرضاه، داعياً إياه أن يهون عليه السفر ويطوي عنه بعده، ومستعيذاً به من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

وفي لحظات الوداع المؤثرة، تفيض المشاعر بين المسافر وأهله، فيستودع كل منهما الآخر في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه، حيث يقول المسافر لأهله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويرد الأهل بقولهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، مما يضفي سكينة وطمأنينة على قلوب المفارقين. أما عند الوصول إلى مراحل الإحرام، فيبدأ المسلم بتهيئة روحه من خلال التسبيح والتهليل والتكبير، مقتدياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند عقد نية الإحرام يواطئ اللسان القلب قائلاً نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ثم يشرع في التلبية التي هي شعار هذه الرحلة ونيداؤها الخالد لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

وتستمر هذه التلبية في الطريق إلى البيت الحرام، لتكون بمثابة إعلان عن الخضوع التام لله والاستجابة لندائه. وعندما تلوح مكة المكرمة في الأفق، يدعو الحاج بدخول حرم الله وأمنه، سائلاً إياه أن يحرمه على النار ويؤمنه من عذابه ويجعله من أوليائه وأهل طاعته. وعند دخول المسجد الحرام، يلهج اللسان بالحمد والثناء، قائلاً بسم الله وعلى ملة رسول الله، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها.

وتصل الذروة الروحية عند رؤية الكعبة المشرفة، حيث يكبر الحاج ويهلل مستشعراً عظمة الخالق، ويدعو الله أن يزيد بيته تشريفاً ومهابة وتعيماً، وأن يتقبل توبته ويقل عثرته ويغفر خطيئته يا حنان يا منان، لتكتمل بذلك دائرة المناسك بالدعاء والرجاء واليقين في رحمة الله الواسعة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج العمرة أدعية وزارة الأوقاف مناسك الإسلام

United States Latest News, United States Headlines