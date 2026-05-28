الدكتورة شيماء عفيفي تتحدث عن العوامل العلمية وراء اختلاف طعم اللحوم

استضافت حلقة من برنامج صباح الخير يا مصر الدكتورة شيماء عفيفي، المتخصصة في علم الطعام، لشرح الأسباب العلمية الدقيقة لاختلاف طعم وأنواع اللحوم المختلفة، رغم تشابه المكون الأساسي، مع التركيز على دور الدهون وطبيعة تغذية الحيوان وطرق الطهي والتتبيل.

ناقشت الدكتورة شيماء عفيفي، المتخصصة في علم الطعام ، سبب اختلاف ال طعم بين أنواع ال لحوم رغم أن المكوّن الأساسي واحد، مؤكدة أن الفارق الحقيقي يعود لعوامل علمية دقيقة تتعلق بتركيب ال دهون وطبيعة تغذية الحيوان و طرق الطهي .

خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشارت إلى أن اللحوم تتكون أساسًا من العضلات، لكن الدهون هي العامل الرئيسي الذي يصنع البصمة المميزة لكل نوع. وبينت أن الدهون في لحم الضاني تختلف كيميائيًا عن لحم الكندوز، مما يفسر اختلاف الطعم والرائحة التي لا يفضلها بعض الأشخاص. وأضافت أن طبيعة غذاء الحيوان تؤثر مباشرة على النكهة، حيث تنعكس الأعشاب والعناصر التي يتغذى عليها الحيوان على طعم اللحم وقيمته الغذائية.

كما أكدت أن جودة اللحم لا تتحدد بفترة قصيرة قبل الذبح، بل تمتد منذ نشأة الحيوان وحتى لحظة الذبح، موضحة أن تحسين النظام الغذائي للحيوان لفترة طويلة هو ما يصنع الفارق الحقيقي في الجودة. وفيما يتعلق بالتتبيل، أوضحت أن الملح والأحماض مثل الليمون والخل هي الأكثر تأثيرًا علميًا، حيث تساعد على تحسين الطراوة وتغيير بنية سطح اللحم.

ونفت الاعتقاد الشائع بأن ترك اللحم في التتبيلة لمدة 24 ساعة يحسن النكهة بشكل كبير، مؤكدة أن التتبيل لا يتوغل داخل الأنسجة بعمق، وإنما يؤثر فقط على الطبقة السطحية. وأشارت إلى أن التتبيل المفرط قد يؤدي إلى تدهور قوام اللحم بدلًا من تحسينه. وتطرقت إلى اختلاف طرق طهي قطع اللحم، موضحة أن القطع التي تتحرك كثيرًا داخل جسم الحيوان تكون أكثر صلابة وتحتاج إلى طهي بطيء لفترة طويلة حتى تتحول مادة الجيلاتين إلى قوام طري.

أما القطع الأقل حركة، مثل التندرلوين، فتكون أكثر طراوة وتناسبها طرق الطهي السريعة مثل الشوي. كما أوضحت أن استخدام الدهون الحيوانية في الطهي له استخدامات تقليدية، لكنه يحتاج إلى اعتدال في الاستهلاك، مع مراعاة الحالة الصحية وطريقة التحضير. واختتمت الخبيرة حديثها بالتأكيد على أن اختلاف طعم اللحوم ليس صدفة، بل نتيجة تفاعل معقد بين الدهون، التغذية، طبيعة العضلة، وطرق الطهي، ما يجعل لكل نوع لحم هوية طعم خاصة به





