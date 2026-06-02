الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد على استمرار جهود الدولة في إعادة إحياء المعالم التاريخية والتراثية

ردد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار جهود الدولة في إعادة إحياء المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، وتطوير المناطق المحيطة بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وسعيا للحفاظ على ما تتمتع به تلك المعالم من طابع معماري وتاريخي وثقافي فريد، فضلا عن دورها في اجتذاب المزيد من السائحين للتعرف على ما تذخر به القاهرة من مواقع وأماكن تاريخية عبر العصور المتعاقبة.

ردد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار جهود الدولة في إعادة إحياء المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، و تطوير المناطق المحيطة بها ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وسعيا للحفاظ على ما تتمتع به تلك المعالم من طابع معماري وتاريخي وثقافي فريد، فضلا عن دورها في اجتذاب المزيد من السائحين للتعرف على ما تذخر به القاهرة من مواقع وأماكن تاريخية عبر العصور المتعاقبة.

، وصرح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد/ عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية. ، وذكر رئيس الوزراء أنه بالانتهاء من مختلف ما يتم تنفيذه من أعمال تتعلق بإعادة إحياء المعالم التاريخية، وكذا ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية، سيصبح





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