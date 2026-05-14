الدكتورة هبة يوسف تسلم نقابة الإعلاميين رسميا وتؤكد سعادتها بهذه الخطوة

تسلمت الدكتورة هبة يوسف نقابة الإعلاميين رسميا من الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، في خطوة تعكس انضمامها الرسمي للنقابة ضمن إطار تنظيم العمل الإعلامي ودعم الكوادر المهنية المؤهلة داخل الوسط الإعلامي المصري. وتُعد الدكتورة هبة يوسف أول إعلامية في مصر تؤسس وتقدم مفهوم «التوك شو الطبي» بشكل متخصص على إحدى الفضائيات، حيث تقدم برنامجًا طبيًا يناقش من خلاله القضايا الصحية والطبية والتوعوية بأسلوب يجمع بين المهنية الإعلامية والخلفية العلمية المتخصصة. تستند هذه الخطوة إلى خلفية علمية ومهنية قوية، إذ تحمل الدكتورة هبة يوسف درجة الماجستير في الصيدلة الإكلينيكية من جامعة عين شمس، كما تعمل أستاذًا بكلية الصيدلة في جامعة الأهرام الكندية، وهو ما منحها خبرة أكاديمية وعلمية انعكست بوضوح على محتواها الإعلامي وبرامجها المتخصصة.

كما سبق لها العمل في ملفات مرتبطة بوزارة الصحة والمبادرات الرئاسية، إلى جانب مشاركتها في العمل التعاوني مع وزارة الخارجية المصرية في ملفات تنمية أفريقيا والسياحة العلاجية، حيث تشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ التحالف المصري الأفريقي للتنمية الصحية. وأعربت الدكتورة هبة يوسف عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تمثل محطة مهمة في مسيرتها الإعلامية والمهنية، وقالت: «خطوة مهمة أعتز بها جدا.. والقادم أفضل بإذن الله».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود نقابة الإعلاميين لتعزيز الانضباط المهني، ودعم الإعلاميين، وتطوير الأداء الإعلامي بما يتماشى مع معايير المهنية والاحترافية





