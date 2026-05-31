الدكتور مصطفى عزام: القرار الوزاري يمثل مشروع موازنة تقديرية

قال الدكتور مصطفى عزام ، الأمين العام ل اتحاد الكرة المصري ، إن القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب وال رياضة يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفًا فعليًا. جعلنا نبدو كالحمقى..

وأشار عزام، في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إلى أن الاتحاد يضع خطته المالية دائمًا، بناءً على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقًا لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وفصّل عزام الأمور اللوجيستية الخاصة ببعثة المنتخب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين، بعدما سمح فيفا بوجود 26 لاعبًا في القائمة. ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات لساعات، مشددًا في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقًا.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في أمريكا، مؤكدًا بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة، حيث طُلب منه شخصيًا رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل. وأضاف عزام، مستندًا إلى خبرته، التي تمتد لأربعين عامًا في الإدارة الرياضية، أن فيفا يراجع مستندات الصرف ثلاث مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازمًا بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسندًا بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد، أو هو شخصيًا، قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحفي للحصول على كود فيفا لحضور المباريات





