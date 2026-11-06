الديمقراطيون يشرعون للسباق الرئاسي 2028: هاريس وكيلي يتصدران المشهد

تتصاعد حدة المنافسة داخل الحزب الديمقراطي لانتخابات 2028 مع تحركات مبكرة لكامالا هاريس ومارك كيلي وجوش شابيرو وبيتر بوتيجيج وسط غياب إعلان رسمي.

تشهد الساحة السياسية الأمريكية ملامح واضحة لانطلاق السباق الرئاسي لعام 2028 من داخل الحزب الديمقراطي ، وذلك في أعقاب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2024. كثف عدد من حكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ وشخصيات بارزة سابقاً زياراتهم للولايات التي تستضيف الانتخابات التمهيدية المبكرة، مثل نيفادا ونيوهامبشير وساوث كارولاينا، بالتوازي مع تعزيز حضورهم الإعلامي.

التحركات المالية والاستعدادات المبكرة

يؤكد تقرير وكالة رويترز، المنشور يوم الجمعة، أن المرشحين المحتملين بدأوا بالفعل في جمع التبرعات وإطلاق لجان عمل سياسي اتحادية لتمكين حملاتهم المستقبلية. لم يبرز حتى الآن مرشح واضح كمرشح رئيسي، حيث لم يعلن أي من الشخصيات المطروحة رسمياً ترشحه لانتخابات نوفمبر 2028، مما يجعل السباق مفتوحاً وشبه خاضع للتكهنات في مراحله الأولى.

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من بين الأسماء البارزة التي كثفت تحركاتها هي حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي أعيد انتخابه في الثالث من نوفمبر 2024، وشكل لجنة عمل سياسي اتحادية لمساعدته في جمع الأموال لحملة رئاسية محتملة. ويتمتع شابيرو بحضور سياسي مهم في ولاية متأرجحة فاز فيها دونالد ترامب في انتخابات 2024، رغم أن موقفه المؤيد لإسرائيل قد يشكل تحدياً أمامه داخل القواعد الديمقراطية التقدمية.

كذلك أعلن حاكم إلينوي جيه بي بريتسكر، الذي فاز بولاية جديدة في انتخابات نوفمبر 2024، عن استعداده لخوض السباق الرئاسي، مستفيداً من ثروته الشخصية كوريث لإمبراطورية فنادق حياة، مما يمنحه القدرة على تمويل الحملة دون الاعتماد الكبير على المانحين التقليديين. من جهته، يمتلك حاكم كنتاكي آندي بيشير، الفائز بولايته مرتين، أكثر من مليوني دولار في لجانته السياسية، مما يعزز من فرصه التنافسية.

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أبرز المتنافسين والخيارات المطروحة

تظل نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس من أبرز الشخصيات المطروحة للعودة إلى السباق بعد خسارتها أمام ترامب في انتخابات 2024، رغم أنها لم تحسم موقفها رسمياً حتى الآن، مؤكدةً في أكتوبر أنها ستتخذ القرار بشأن الترشح مجدداً. تواجه هاريس تحديين رئيسيين هما خسارتها السابقة للعهد وعلاقتها بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، رغم شعبيتها الواسعة داخل الحزب.

يبرز أيضاً وزير النقل السابق بيتر بوتيجيج، الذي خاض التمهيدية الديمقراطية عام 2020، ويقول إنه يميل أكثر للترشح. يمتلك بوتيجيج نحو 7 ملايين دولار في لجانته السياسية، ويحظى باهتمام بسبب قدرته على خوض المناظرات إعلامياً، لكنه يواجه تحديات تتعلق بخبرته التنفيذية المحدودة وأدائه السابق بين الناخبين السود.

في مجلس الشيوخ، يتصدر رائد الفضاء السابق مارك كيلي، السيناتور عن أريزونا، القائمة بأعلى احتياطي نقدي بين الشخصيات الديمقراطية المحتملة في تقرير رويترز، إذ يمتلك أكثر من 26 مليون دولار في حساب حملته الانتخابية الرئيسية. يستفيد كيلي من فوزه في ولاية متأرجحة، لكنه قد يواجه صعوبة في استقطاب الجناح التقدمي داخل الحزب.

أما السيناتور جون أوسوف، الذي أعيد انتخابه عن ولاية جورجيا في الثالث من نوفمبر 2024، فاكسب حضوراً متزايداً عبر انتقاداته الحادة لترامب، رغم نفيه الاهتمام بالترشح للرئاسة عام 2028. تشمل الأسماء الأخرى المتداولة أعضاء مجلس الشيوخ روبن غاليغو وكريس ميرفي وكوري بوكر.

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التحديات الداخلية والمستقبل السياسي

تحظى النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إحدى أبرز شخصيات الجناح التقدمي، باهتمام كبير باعتبارها مرشحة محتملة، رغم انتقادات جمهوريين لمواقفها الاقتصادية مثل دعم زيادة الضرائب على الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، يدرس رام إيمانويل، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الترشح لدعم الجناح المعتدل داخل الحزب.

تشير التجارب السابقة، مثل صعود ترامب في 2016 وبيل كلينتون في 1992، إلى محدودية قدرة استطلاعات الرأي المبكرة على تحديد مسار السباق، حيث قد يظهر مرشحون غير متوقعين. يبقى السؤال الرئيسي حول أي شخصية ستتمكن من توحيد تيارات الحزب المختلفة قبل مواجهة الجمهوريين في نوفمبر 2028.

بينما تستعد الديمقراطيات لمنافسة داخلية واسعة، يبدو أن السباق لا يزال في مراحله التمهيدية، مع تركيز المرشحين على بناء القواعد المالية والحضور الإعلامي في الولايات المفتاحية، دون إعلان رسمي حتى الآن.