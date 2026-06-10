الدينار الكويتي يظل أعلى قيمة عملة عربية رغم تراجع أسعار الصرف في مصر

في يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 سجل الدينار الكويتي أعلى سعر صرف مقابل الجنيه المصري مع انخفاض طفيف، بينما ارتفع الطلب على الريال السعودي والدرهم الإماراتي نتيجة نشاطات العمرة والحج والاستثمارات الإماراتية في مصر.

واصلت أسعار العملات العربية اتجاهها الانخفاض خلال أسابيع متعددة، غير أن الدينار الكويتي حافظ على موقعه كأعلى عملة قيمة على الصعيدين العربي والعالمي. في مستهل تعاملات يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، سجل الدينار الكويتي سعر بيع يبلغ 168.52 جنيهاً مصر ياً وسعر شراء 163.35 جنيهاً، ما يمثل انخفاضاً بسيطاً قدره 1.56 جنيهاً مقارنةً بسعر مستهل تعاملات اليوم السابق.

يأتي هذا المعدل في إطار تقارير موقع صدى البلد المتخصصة في متابعة أسعار الصرف اليومية في البنك الأهلي وحول البنوك الأخرى في مصر، حيث يقدم أحدث التحديثات لسوق العملات





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الدينار الكويتي الريال السعودي الدرهم الإماراتي أسعار الصرف مصر

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