الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس الأمريكي في انتخابات 2026

انتزاع الديمقراطيين أغلبية مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في نوفمبر 2026 يعيد رسم خريطة القوة السياسية في واشنطن ويحد من صلاحيات ترامب.

نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة الكاملة على مجلسي الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر عام 2026. يمثل هذا الإنجاز الانتخابي نقطة تحول جذرية في المشهد السياسي للولايات المتحدة، حيث يواجه الرئيس الأمريكي واقعًا جديدًا خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية. كان قد خسر حزبه الأغلبية التشريعية السابقة التي كانت تمنحه مساحة أوسع لتمرير أجندته السياسية والتشريعية دون عقبات كبيرة.

أعادَت النتائج المعلنة رسم خريطة القوة داخل الولايات المتحدة بشكل كامل، بعد أن تمكن الديمقراطيون من تحقيق مكاسب انتخابية ملموسة في عدد من الولايات التي اعتُبرت تقليديًا معاقل قوية للحزب الجمهوري. حمل هذا التصويت رسائل تتجاوز المنافسة البينية بين المرشحين، وعكس حالة واضحة من عدم الرضا لدى قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين عن أداء الإدارة الحالية وسياساتها الاقتصادية والخارجية المتبعة.

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آليات الانتخابات وتأثيرها على التوازنات السياسية

تجرى هذه الانتخابات في الولايات المتحدة كل عامين، وتحديدًا في منتصف الولاية الرئاسية التي تستمر أربع سنوات كاملة. تشمل العملية الانتخابية اختيار جميع أعضاء مجلس النواب، وتجديد نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى انتخاب عدد من حكام الولايات والمسؤولين المحليين في مختلف المناطق. تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنها تمثل اختبارًا مباشرًا لأداء الرئيس والحزب الحاكم، وتحدد طبيعة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المتبقية من الولاية.

يمثل مجلسا الشيوخ والنواب السلطة التشريعية التي تملك صلاحيات دستورية مهمة في إقرار القوانين ومراقبة أداء الإدارة الحكومية والرقابة الصارمة على الإنفاق والميزانية العامة. كما يلعب مجلس الشيوخ دورًا محوريًا في التصديق على عدد من التعيينات الرئاسية الهامة. وبحسب النتائج المعلنة حتى صباح الأربعاء الرابع من نوفمبر، بلغ رصيد الديمقراطيين وحلفائهم في مجلس الشيوخ 54 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين، مع استمرار حسم مقعدين فقط.

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المواقف المتباينة ودور العوامل الاقتصادية

لم تكن المنافسة الانتخابية مجرد صراع حزبي عابر على مقاعد الكونجرس، بل ارتبطت بصورة مباشرة بالقضايا اليومية التي تشغل المواطن الأمريكي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الغذاء والوقود والسكن والرعاية الصحية. أظهرت استطلاعات الرأي أن الأوضاع الاقتصادية كانت من أبرز العوامل المؤثرة في اختيارات الناخبين، مع شعور قطاعات واسعة بزيادة الأعباء المعيشية وعدم اقتناعهم بقدرة السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية على تحسين أوضاعهم المادية.

تشير بيانات استطلاع "سيلفر بوليتين" إلى تراجع متوسط تأييد ترامب إلى نحو 37% في أكتوبر الماضي، مقابل ارتفاع نسبة عدم الرضا عن أدائه، وهو ما يعكس حجم التحديات السياسية التي واجهها قبل انطلاق التصويت. استطاع الحزب الديمقراطي توظيف حالة الاستياء من الأوضاع الاقتصادية والسياسات الرئاسية في خطابه الانتخابي، مركزًا على غلاء المعيشة وضرورة تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية وتقديم بدائل تتصل باحتياجات المواطنين اليومية.

ردود الفعل والتداعيات المستقبلية للنتائج

على صعيد ردود الفعل، سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من خسارة الحزب الجمهوري، رغم إنفاقه مئات الملايين من الدولارات لدعم عدد من مرشحيه خلال السباق الانتخابي. في منشور آخر، علق على المكاسب الديمقراطية قائلًا: "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارًا مغريًا"، في إشارة واضحة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه خطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات، خاصة مع التغيرات السياسية المتوقعة في ولاية تكساس.

تمثل هذه النتيجة مرحلة جديدة من التوازنات داخل واشنطن، إذ لم يعد ترامب يتعامل مع كونجرس يسيطر عليه حزبه، وإنما أمام أغلبية معارضة تمتلك أدوات تشريعية ورقابية مؤثرة. يجعل هذا الوضع العامين المقبلين اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة الأمريكية على إدارة الخلافات السياسية والتوصل إلى توافقات بشأن الملفات الداخلية والخارجية، بينما يمنح الديمقراطيين مساحة أوسع لممارسة الرقابة وفتح التحقيقات المتعلقة بأداء الإدارة الحالية.