الديمقراطيون يحققون انزياحاً كبيراً في أصوات الجيل زد بفارق 50 نقطة

تحالف الجيل زد مع الديمقراطيين في الانتخابات النصفية بولاية تكساس وكانساس يعكس رفضاً قوياً لترامب وسياساته الاقتصادية، مما يهدد قاعدة الجمهوريين.

حقق الحزب الديمقراطي فوزاً ساحقاً بين ناخبي الجيل زد الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي، محققاً تفوقاً بفارق اقترب من خمسين نقطة مئوية وفقاً لاستطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وجه هذا الجيل الأصغر من الناخبين رسالة رفض قوية للحزب الجمهوري، وقرر منح الديمقراطيين فرصة جديدة استجابةً لخطابهم الذي يركز على التغيير، بعد أن كان جزء من هذه الشريحة قد اتجه سابقاً نحو اليمين.

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تحليل النتائج في تكساس وكانساس

تفوق المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو في ولاية تكساس بفارق إجمالي قدره اثنتا عشرة نقطة مئوية، لكن عند التركيز على أصوات ناخبي الجيل زد وحدهم، بلغ هذا التفوق ستين نقطة مئوية، مما يبرز قوة التأثير الشبابي.

كشفت استطلاعات الخروج أن ناخبي الأعمار بين ثمانية عشر وتسعة وعشرين عاماً منحوا أغلبية كبيرة للديمقراطيين في ولايات تحولت فيها مقاعد مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي، حيث بلغ التأييد في كانساس نحو اثنين وثمانين بالمئة.

جاءت تكساس وكارولاينا الشمالية في المرتبة التالية بنسبة تسعة وسبعين بالمئة لكل منهما، مما يشير إلى ارتفاع التأييد الديمقراطي بين الشباب في هذه الولايات بشكل ملحوظ مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

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الفجوة بين تصويت الشباب والنتائج العامة

توضح المقارنة بين تصويت الشباب والنتائج العامة للولايات حجم الفارق الكبير بين توجهات الجيل الأصغر وبقية الناخبين، حيث سجلت كانساس أكبر فجوة بفارق بلغ ثلاثين نقطة مئوية عن النتيجة العامة.

تلتها ولاية تكساس بفارق اثنين وأربعين نقطة، ثم ولاية أوهايو بفارق اثنين وعشرين نقطة، مما يؤكد أن الناخبين الشباب يتبنون مواقف مختلفة جذرياً عن المتوسط العام للناخبين في تلك الولايات.

أسباب الانزياح الاقتصادي والسياسي

يرى الديمقراطيون أن امتلاكهم لمجموعة قوية من المرشحين ساعد في رفع مستويات الحماس والتعبئة، إلا أن استمرار المعارضة القوية لدونالد ترامب لعب دوراً محورياً في هذا الانزياح التصويتي الواسع.

تزايد استياء أبناء الجيل زد من الرئيس خلال ولايته الثانية، خاصة بعد خيبة أملهم من إخفاقه في الوفاء بوعده بعدم خوض حروب جديدة، وكذلك وعوده بمكافحة الفساد والكشف عن ملفات جيفري إبستين.

تصدرت القضايا الاقتصادية قائمة اهتمامات الناخبين بين ثمانية عشر وتسعة وعشرين عاماً، حيث اعتبرها اثنان وأربعون بالمئة منهم القضية الأهم، وأعلن أكثر من ثمانية من كل عشرة شباب أن سياسات ترامب أدت لتدهور الاقتصاد.

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تحولات في القاعدة الانتخابية للجمهوريين

أظهرت تحليلات مركز سيركل المتخصص في دراسة المشاركة السياسية أن خمسة عشر بالمئة من الناخبين الشباب الذين أيدوا ترامب في عام 2024 صوتوا لصالح مرشح ديمقراطي في انتخابات مجلس النواب لهذا العام. حقق الديمقراطيون مكاسب بين فئات شبابية كانت تدعم ترامب سابقاً، بما فيها الرجال البيض والرجال من أصول لاتينية، الذين تحولوا يوم الثلاثاء إلى دعم الديمقراطيين بفارق عشرة نقاط مئوية على الأقل.

ربما ساهم امتناع عدد من الشباب الذين صوتوا لترامب سابقاً عن المشاركة في الانتخابات الحالية في تحقيق بعض هذه المكاسب، مما يعكس تبايناً في السلوك التصويتي بين الدورات المتتالية.

تأثيرات مستقبلية على المشهد الانتخابي

أكد جيمس فولبي، الذي أجرى دراسات موسعة حول المواقف السياسية للشباب، أن نتائج الانتخابات النصفية تثبت أن أياً من الحزبين لا يستطيع اعتبار الجيل زد قاعدة انتخابية مضمونة له في المستقبل.

أضاف فولبي أن شريحة الشباب المشاركين في هذه الدورة مرت بتجارب مختلفة عن تلك التي عاشتها الشريحة المشاركة قبل عامين أو قبل أربع سنوات، مما يستدعي من كل مرشح وكسب أصواتهم بشكل منفصل.

من المتوقع أن يشكل ناخبو الجيل زد وجيل الألفية معاً أكثر من نصف الهيئة الناخبة الأميركية بحلول عام 2028، وهو تحول ديموغرافي سيكون له تداعيات كبيرة على استراتيجيات الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

أكدت إليزابيث ماتو، مديرة مركز المشاركة السياسية للشباب في جامعة روتجرز، أن الشباب البالغين يستطيعون بالفعل إحداث فرق والتأثير في نتائج الانتخابات، وهم كتلة انتخابية تستحق اهتماماً خاصاً من السياسيين.