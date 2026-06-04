تتحدث تقارير عن زيادة في أسعار الذهب بفضل ضعف الدولار، وتأتي هذه التطورات في وقت يُعد فيه المجتمع الدولي يتخلى عن ملايين النازحين حول العالم.

الذهب يرتفع مدعوما بضعف ال دولار وتراجع ال نفطالنيابة تصرف محاميًا في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بعد سماع أقواله. قال المجلس النرويجي لل اجئين ، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يتخلى بصورة كبيرة عن ملايين النازحين حول العالم.

وفي تقريره السنوي بشأن أكبر أزمات النزوح تجاهلا في العالم، أشار المجلس، إلى الفجوات الكبرى في رد الفعل الدولي تجاه حالات الطوارئ الإنسانية. وقال الأمين العام للمجلس يان إيجيلاند: "هذه شهادة على إخفاق العالم في التعامل مع الأزمات التي لا تمثل أهمية استراتيجية للدول الغنية". ويقيم التقرير كل أزمة بناء على أربع فئات: التغطية الإعلامية والتمويل والاهتمام السياسي وحجم النزوح، وكلما قلت النسبة، كلما كانت الفجوة أكبر بين حجم المعاناة البشرية ومدى كفاية الرد الدولي.

وفي السياق نفسه، أشار المجلس إلى أن الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من ثلاثة أعوام تسببت في نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد وفي الدول المجاورة، في حين يواجه نحو 29 مليون شخص انعدام أمن غذائي حاد. وظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في القائمة للمرة العاشرة، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزوحوا داخليا.

وذكرت تقارير أن مقديشو، عاصمة الصومال، تواجه وضعًا صعبًا، حيث تتهم الحكومة رئيس وزراء أسبق بقيادة ميليشيا هاجمت مركز شرطة في المدينة. واضطرت الحكومة إلى إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة لاستعادة الأمن. وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الجهود الدولية لتعزيز الرفاهية والاستقرار في المناطق المتضررة. ويُعد هذا التقرير بمثابة تحذير واضح للمجتمع الدولي من الآثار السلبية للتفاعلات المتعسفة مع الأزمات الإنسانية





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