الذكاء الاصطناعي يُطلق سلاح التزييف العميق: مخاطر ومؤشرات وتحذير من حروب ناعمة

المهندس عمرو صبحي يكشف خطر تقنيات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويستعرض مؤشرات كشف المحتوى المزيف، مشيرًا إلى دورها في حروب ناعمة وتوجيه الرأي العام، مع دعوة لتنظيم دولي شامل.

أعلن المهندس عمرو صبحي، المختص في أمن المعلومات والتحول الرقمي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي احتلت مكانة خطرة في مسار التطور التكنولوجي الحديث، لاسيما مع انتشار ما يعرف بـ " التزييف العميق " الذي يستهدف الشخصيات العامة والمشاهير عبر تقليد هوياتهم الرقمية بصورة شبه واقعية.

وفي حوار هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ضمن برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح صبحي أن هذه الأدوات أصبحت قادرة على دمج أصوات بشرية مع صور متحركة بمستوى احترافي يجعل من الصعب تمييز التزييف عن المادة الأصلية. وقد أشار إلى أن المواطن العادي يفتقر إلى الأدوات الفنية والخبرة اللازمة لتحديد ما إذا كان المحتوى مزيفاً أم لا، ما يؤدي إلى تفاقم خطر انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع في المجتمع.

"مؤشرات تكشف المحتوى المزيف" هي أحد المواضيع التي تناولها صبحي، مؤكدًا أن أحد أهم العلامات التي يمكن الاعتماد عليها هو عدم نشر الشخص المعني للمحتوى المنسوب إليه على حساباته الرسمية؛ إذ يُعد ذلك دليلاً قوياً على احتمالية تزييفه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد على أن هذه الفيديوهات والأخبار الزائفة تُستَخدم عمدًا لإثارة الفوضى وتشويه الرأي العام، ما يُصنّفها كجزء من ما يسمّى "الحروب الناعمة" التي تعتمد على التكنولوجيا لتوجيه العقول دون الحاجة إلى صراعات مسلحة تقليدية.

ولفت الأنظار إلى أن رواد المحافظات الحدودية في الإسماعيلية نظموا ندوة متخصصة حول مهارات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة مخاطر هذه التكنولوجيا المتنامية والدعوة إلى وضع تنظيم دولي شامل يحد من استخدامها الضار. جاء ذلك في إطار سعي المجتمع إلى تعزيز الوعي الرقمي وتطوير القدرات المهنية لتتماشى مع متطلبات المستقبل، مع الإشارة إلى ضرورة تبني سياسات عامة تساند الحكومات في مراقبة وإدارة المحتوى الرقمي وتحسين آليات التحقق من صحة المعلومات.

وفي ختام حديثه، حذر صبحي من أن استمرار انتشار التزييف العميق سيؤدي إلى تآكل الثقة بالمصادر الإعلامية والرقمية، ما يستدعي تحركًا سريعًا من الجهات المعنية لتطبيق حلول تقنية وقانونية تعيد التوازن إلى الفضاء الرقمي





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