برنامج قد المقام يستضيف الموسيقار د. راجح داوود للإجابة عن تساؤلات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموسيقى المصرية وحقوق الملكية الفكرية.

يستضيف برنامج " قد المقام" الذي تقدمه الإعلامية بسنت بكر، الموسيقار الكبير الدكتور راجح داوود ، في حوار إذاعي انفرادي استثنائي يُبث مباشرة يوم الأربعاء المقبل عبر أثير إذاعة الراديو 9090.

رحلة د. راجح داوود الفنية عبر محطات مشواره

يُعد برنامج "قد المقام" منصة ثقافية شاملة تهدف إلى تأريخ مصر وقواها الإبداعية، حيث يواكب المستمعين في رحلة موسيقية وإنسانية عميقة مع الدكتور راجح داوود.

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يكشف الموسيقار المصري عن كواليس صناعة أشهر الموسيقى التصويرية التي شكلت ذاكرة السينما والدراما، مبتدئًا من عمل "الكيت كات" وسر استخدام آلة الأرغن للتعبير عن عالم الشيخ حسني.

وتتابع الرحلة الفنية لتغطي مجموعة واسعة من الأعمال الخالدة مثل "أرض الخوف"، و"سارق الفرح"، و"رسائل البحر"، بالإضافة إلى مسرحية "الراعي والنساء" وأعماله الأوركسترالية المستقلة.

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كما يسلط الضوء على مؤلفاته التليفزيونية البارزة مثل مسلسل "هوانم جاردن سيتي" وتجربته مع المسرح، موضحًا كيف ارتبطت هذه المؤلفات بوجدان الجمهور المصري والعربي.

التعاون مع رموز الفن والدراسات الأكاديمية

يتعمق الحوار في البدايات الأولى للدكتور راجح داوود في الكونسرفتوار المصري، ومرحلة دراسته المتخصصة في العاصمة النمساوية فيينا.

ويستعرض الفنان ملف التعاون الاستثنائي مع المخرج الكبير الراحل داوود عبد السيد، مشيرًا إلى الديناميكية الفنية والفكرية التي جمعت بينهما خلال العمل المشترك.

ويذكر د. راجح داوود كواليس تعاونه مع نخبة من كبار نجوم الشاشة العربية مثل محمود عبد العزيز، وأحمد زكي، ونور الشريف، ويحيى الفخراني.

ويشارك البرنامج الذكريات والمواقف الإنسانية التي عاشها مع هذه الرموز، مبرزًا كيف ساهمت هذه التجارب في صقل شخصيته الفنية وتوسيع آفاقه الإبداعية.

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تحديات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

يتناول الحوار ملفات شائكة تتعلق بواقع الموسيقى الجادة في مصر، حيث يبحث الدكتور راجح داوود في تأثير التكنولوجيا الحديثة على المشهد الفني.

ويستكشف برنامج "قد المقام" مخاوف الفنانين بشأن حقوق الملكية الفكرية، وتأثير الذكاء الاصطناعي المباشر على مستقبل التأليف الموسيقي وإبداعه.

تتضمن الحلقة فقرات تفاعلية مميزة تجمع بين النوستالجيا والواقع المعاصر، وتفتح الباب أمام مشاركات المستمعين واختيارهم لأقرب المقطوعات الموسيقية إلى قلوبهم.

وتشهد الحلقة أيضًا فقرة "بينج بونج" للإجابات السريعة، التي تختبر سرعة بديهة الضيف وتطلعاته تجاه مستقبل الموسيقى في المنطقة.