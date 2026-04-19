الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن الكويت ورفض المساس بسيادتها، ويتطلع لتطوير الطيران المدني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على الدعم المصري الكامل لأمن دولة الكويت ورفض أي اعتداء على سيادتها، خلال لقائه بوزير الخارجية الكويتي. كما يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ويشدد على التزام مصر بالتوسع في تحديث منظومة الطيران المدني وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للنقل الجوي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال استقباله الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، على دعم مصر الراسخ لأمن الكويت ورفضها القاطع لأي مساس بسيادتها.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء شهد حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، ووزير مفوض عبد الله العبيدي، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير.

وقد استهل الرئيس السيسي اللقاء بنقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي اعتداء يطال دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى، مؤكدًا على الدعم المصري الكامل لأمن واستقرار الكويت والإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومقدراته.

وأوضح الرئيس أن أمن الكويت والدول العربية الأخرى يُعد امتدادًا طبيعيًا لأمن مصر القومي، مما يعكس عمق الروابط والتضامن بين الدول العربية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار الرئيس إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الكويتية في الآونة الأخيرة، داعيًا إلى استمرار العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الكويتي تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الرئيس السيسي.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالتقدم المستمر في العلاقات الثنائية، مثمنًا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي خلال لقاء مع ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على التزام مصر بالتوسع في تحديث منظومة الطيران المدني لديها، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم للنقل الجوي.

وشدد على أهمية التعاون مع المنظمة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

هذا اللقاء يعكس اهتمام مصر بتطوير بنيتها التحتية في مجال الطيران، وتعزيز دورها كوجهة رئيسية للنقل الجوي على المستوى الإقليمي والدولي، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه التأكيدات في إطار سعي مصر الدائم لتعزيز أمنها القومي، ودعم استقرار الدول العربية، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطوير قطاع حيوي مثل قطاع الطيران المدني.

إن هذه الجهود المشتركة بين مصر والكويت، والدعم المتبادل، يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

كما أن التركيز على تطوير منظومة الطيران المدني يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي، ويسهم في تعزيز الروابط بين الشعوب.

المحادثات الثنائية بين مصر والكويت تأتي في توقيت هام، حيث تتصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، مما يجعل التعاون الوثيق بين الدول العربية أمرًا ضروريًا لضمان الأمن والاستقرار.

إن دعم مصر لأمن الكويت وسيادتها ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تعبير عن التزام عميق بالوحدة العربية ومواجهة أي تهديدات قد تستهدف الدول العربية.

التأكيد على تطوير قطاع الطيران المدني يعكس رؤية مصر المستقبلية، وطموحها في أن تكون لاعبًا أساسيًا في صناعة النقل الجوي العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تسعى جاهدة لإنشائها وتحديثها بشكل مستمر.

إن تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع منظمات دولية مثل إيكاو يضمن أن تكون مصر دائمًا في طليعة الدول التي تتبنى أحدث المعايير والممارسات في مجال الطيران المدني.

اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين مصر والكويت تؤكد على العلاقة المتينة بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم أمن واستقرار الدول العربية، والتزامها بتعزيز العلاقات الثنائية، يعكس سياستها الخارجية المتوازنة، ورؤيتها لضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

كما أن التأكيد على تطوير قطاع الطيران يعكس إدراكًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، وسعيًا دؤوبًا لجعله محركًا رئيسيًا للنمو والتقدم.

إن التطورات في العلاقات المصرية الكويتية، والجهود المبذولة لتعزيزها، تشكل نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي المشترك، وتؤكد على أهمية الاستثمار في المستقبل، خاصة في المجالات التي تساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار.





مصر الكويت الرئيس السيسي وزير الخارجية الكويتي أمن إقليمي سيادة علاقات ثنائية طيران مدني

